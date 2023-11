La dieta di Nicole Richie: alimentazione sana ed allenamento costante

Nicole Richie attrice, stilista e star del reality, è diventata famosa quando ha recitato con l’amica d’infanzia Paris Hilton nel reality show The Simple Life. Figlia del musicista Lionel Richie, Nicole ha svelato la sua dieta sana e l’allenamento costante.

Nicole Richie, amica d’infanzia della socialite per eccellenza Paris Hilton, è una famosa attrice, stilista e anche cantante. La Richie è la designer del marchio di lifestyle House of Harlow 1960, della linea di abbigliamento Winter Kate ed è stata anche giudice di reality show. Sposata con il rocker dei Good Charlotte Joel Madden, la coppia ha due figli.

Da adolescente, Nicole Richie iniziò a partecipare attivamente alle feste più in voga degli anni Duemila e a sperimentare anche droghe e alcol di cui ha abusato. Dopo aver seguito una riabilitazione, la Richie ha incontrato Paris Hilton per recitare nel reality show The Simple Life. La stilista ha poi debuttato come cheerleader nel film Kids in America nel 2005. Oggi Nicole Richie, mamma di due figli e brillante stilista, ha 42 anni ed è in forma smagliante. Ecco cosa ha rivelato della sua dieta e allenamento.

Sebbene le voci sui disturbi alimentari l’abbiano seguita sulla stampa per tutta la sua carriera, Nicole non ha mai ammesso pubblicamente di avere problemi di salute. La figlia di Lionel Richie e Brenda Harvey, tuttavia, ha parlato di esser dimagrita troppo ad un certo punto. Parte del problema potrebbe essere che suo marito, Joel Madden, che teneva sotto stretto controllo la sua dieta, doveva stare molto lontano a causa del lavoro.

Subito dopo si è rivolta a un nutrizionista che l’ha aiutata a ottenere un programma dietetico equilibrato. Oggi Nicole Richie è soddisfatta del suo peso e ha un aspetto migliore che mai. I consigli alimentari e le abitudini di Nicole per raggiungere e mantenere il peso ideale sono:

Mangia verdure ed erbe aromatiche nostrane;

Utilizza miele coltivato localmente: aiuta a prevenire le allergie;

Alimenti ricchi di acidi grassi omega-3, proteine ​​e vitamine;

Controllo delle porzioni: mangia con moderazione;

A nessuno in famiglia è consentito il fast food;

E’ una fan della frittata: la prepara una volta alla settimana;

Nicole è poi una fan dei Pressed Juicery per regolare il suo peso e disintossicare il corpo e la mente di tanto in tanto. Secondo il programma di dieta juicery, le è permesso bere sei succhi diversi in un giorno evitando nicotina, caffeina e alcol. Ecco quali cibi mangia: Frutta; Verdure fresche; verdure verdi: cavoli, broccoli, cetrioli; noccioline; carne magra come pollo alla griglia. riso integrale; insalate; fritture saltate in padella.

Quello che non mangia sono cibi da Fast food; alimenti trasformati; cibi colorati al neon; zuccheri raffinati e carboidrati complessi. Un’altra cosa a cui Nicole si attiene quando si tratta di avere un peso ideale è il conteggio delle calorie. Conta il suo apporto calorico giornaliero e non supera le 1.200 calorie al giorno.

Nicole Richie, attrice e stilista in voga negli anni Duemila, è da sempre l’amica di Paris Hilton con cui ha condiviso parte della sua vita soprattutto quella più “libertina”, e sfrenata da ricca adolescente. La Richie, oggi splendida 42enne, ha mantenuto il suo aspetto giovane e in forma seguendo sempre una sana alimentazione ed essendo appassionata di sport.

La Richie è stata una sostenitrice dell’esercizio fisico regolare sin dai tempi dell’Università dell’Arizona che i suoi genitori l’hanno incoraggiata a frequentare. La stilista combina diversi esercizi, come:

Camminare all’aria aperta: è una grande fan della vita all’aria aperta e pensa che questo sia il modo migliore per migliorare la propria salute;

Core power yoga – Per bruciare tutto il corpo e migliorare la connessione tra mente e corpo;

Utilizzare il tapis roulant o la macchina ellittica per 1 ora;

Sollevare pesi;

Ballare.

Nicole Richie è una grande fan del personal Tracy Anderson e segue il suo metodo per dimagrire. I due sono diventati amici e sui social postano sessioni insieme. Nicole va a lezione di danza quattro volte a settimana anche se inizialmente credeva che non sarebbe riuscita a ballare ininterrottamente per un’ora e mezza, ma si è divertita così tanto che ora sente di poter ballare per ore.