Sapete cos’è il Nigari? Si tratta di una variante del più comune sale marino da cucina, di origine giapponese, ottenuto dall’acqua di mare ed è considerato il caglio vegetale per eccellenza quando si prepara il tofu. Ecco le sue proprietà e come si usa.

Nigari: cos’è, come si usa, le proprietà

Il Nigari, noto anche come cloruro di magnesio o oro bianco, è un tipo di sale non raffinato proveniente dal Giappone. A differenza del comune sale, questo è un sottoprodotto che si ottiene durante la produzione del normale sale marino da cucina. Altra differenza il nigari è composto per il 95% da cloruro di magnesio.

Il nigari ha un caratteristico sapore amaro-salato e si presenta sotto forma di scaglie bianche. Si fonde in modo fenomenale con il latte di soia, e funge da coagulante per tagliare il latte nella produzione del tofu. E’ consigliato alle persone che seguono una dieta vegetariana e vegana, ma anche a tutti coloro che amano o cercano nella propria cucina sapori nuovi, insoliti e ispirazioni esotiche.

E’ un composto inorganico altamente solubile, ottenuto grazie a dei processi di purificazione dell’acqua, evaporazione e disidratazione al sole che per natura quindi non si presta a subire raffinazioni sintetiche. Serve principalmente per cagliare il latte di soia nella preparazione del tofu. Ricco di proprietà e benefici, oltre il suo uso in cucina. Ecco i principali:

Il sale di nigari è chiamato anche oro bianco perché è molto versatile. Un elemento molto importante e pregiato contenuto in questo sale marino è lo iodio, indispensabile per il buon funzionamento della tiroide, e per la salute del cuore.

Il cloruro di magnesio previene anche la depressione, e viene utilizzato nel trattamento delle malattie infettive. Contiene anche molto zinco, che a sua volta ha un effetto positivo sulla salute della pelle e cura vari tipi di cambiamenti, come l’acne.

Ha anche proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. E’ ottimo nel trattamento della circolazione sanguigna e ritarda il processo di invecchiamento. E’ una valida alternativa anche più salutare del classico sale marino da cucina, che usiamo in genere.

Cos’è il Nigari: come si usa e le proprietà

Il nigari, alternativa più salutare rispetto al classico sale marino da cucina, è appunto una tipologia di sale non raffinato, composto prevalentemente da cloruro di magnesio insieme a oligominerali. Ricco di proprietà e benefici per l’organismo, come visto, fa bene sia alla salute ma viene usato anche per:

Dormire;

migliorare l’umore;

avere più energia.

Ma qual è il suo uso, oltre quello in cucina? Principalmente viene utilizzato come integratore per aumentare l’assunzione di magnesio nella dieta, ma anche perché è efficace per trattare il diabete di tipo 2, l’ipertensione, l’osteoporosi e l’emicrania.

Il sale nigari è molto più versatile, e può essere utilizzato in vari ambiti. In cucina, ad esempio, è usato per produrre il tofu ma si può anche aggiungere ad altri alimenti oppure scioglierli in acqua. Questo sale è adatto anche per dei rilassanti e benefici bagni terapeutici che fanno bene alla pelle.

E ancora, il nigari può essere utilizzato nella cura dell’orto per innaffiare e fertilizzare le piante dopo averlo diluito abbondantemente in acqua. Infine nella cosmesi il cloruro di magnesio viene utilizzato come addensante per la preparazione di dopobarba naturali e scrub, per il trattamento di unghie fragili e di capelli bianchi o grassi e per migliorare la pelle matura, come macchie della pelle e acne. E’ utile anche per gambe gonfie.