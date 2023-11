Natalia Bonifacci, modella italiana e it-girl di fama internazionale, è mamma a tempo pieno oltre che una donna in carriera. Scopriamo la sua dieta o non dieta della modella, per essere al meglio della sua forma.

La non dieta di Natalia Bonifacci

Natalia Bonifacci, modella, influencer di fama internazionale italiana e mamma a tempo pieno, è cresciuta tra Bolzano e la Costa Rica, oggi invece è stabile a Los Angeles con suo figlio Leo ed è protagonista di tantissime e importanti campagne pubblicitarie. Natalia sogna però, di diventare un’attrice affermata, infatti, ha continuato a studiare recitazione, e ha recitato per alcuni cortometraggi e video musicali, oltre che essere protagonista in passerella.

La Bonifacci ha anche sfilato alla scorsa fashion week di Milano, d’altronde di sa che la moda è il suo lavoro e la sua grande passione. Nel suo lungo curriculum troviamo campagne pubblicitarie come quella di Uniqlo e Desigual tra le altre, ma come si tiene così in forma all’età di 39 anni e con un figlio di cui prendersi cura? Ecco la sua “non dieta”.

La modella italo-costaricana nata a Bolzano ma residente nella Città degli angeli ha confessato le sue abitudini alimentari e il suo stile di vita che è ovviamente cambiato trasferendosi a LA. E qual è una sua giornata tipo? Da lunedì a venerdì, se non deve lavorare su un set, la sua sveglia suona circa alle 6.30 per ritagliarsi almeno dieci minuti di meditazione, “quello è il mio trucco di bellezza principale”, dice Natalia. Dopo una doccia, WhatsApp e qualche mail, prepara la colazione per lei e suo figlio Leo.

Della sua dieta, in realtà la supermodella italo-costaricana dice di non seguire un vero regime ma di cenare presto, come “trucchetto”, ossia tra le 18 e le 18.30 quasi sempre con suo figlio. “Mangio di tutto, sono buongustaia”, dice Natalia ma comunque non esagera nelle porzioni e poi la genetica fa la sua grande parte, infatti, ricorda che in famiglia tutti hanno la stessa costituzione.

Quando invece vuole depurare l’organismo o si sente più gonfia del solito fa dei periodi anche lunghi senza toccare alcolici. A Los Angeles se riesce, la modella italiana cerca di mangiare gluten-free.

Natalia Bonifacci e la sua dieta: segreti di bellezza

Natalia Bonifacci, supermodella italiana amatissima a Los Angeles, ha fatto della sua carriera da modella un impero per il futuro, per crescere in America con suo figlio. Icona di moda e it-girl di origine italo-costaricana è apprezzata per il suo stile vintage, prediletto da Natalia:

“Amo i negozietti vintage all over the world, mentre online cerco su So Vain Vintage”, dice la modella. Anche nello sport, la genetica è dalla sua parte.

Natalia dice di essere super pigra per quanto riguarda lo sport, ma grazie all’iperattività di suo figlio non sta ferma un attimo: “Potrei definirlo il mio personal trainer!”. Da quest’estate la modella segue un programma di yoga online di 30 minuti al giorno mentre quando è a casa a LA, almeno 3 volte a settimana, fa un hike a Griffith Park, per avere un contatto con la natura.