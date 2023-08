Suki Waterhouse modella, cantante e attrice britannica, moglie del famoso attore Robert Pattinson, ha rivelato i suoi segreti per tenersi in forma. Ecco svela la dieta della modella.

La dieta di Suki Waterhouse: cosa mangia la modella?

La supermodella britannica, nonché attrice di successo, Suki Waterhouse, 31 anni, ha sfilato per marchi importanti dell’alta moda come Burberry, Miu Miu mentre al cinema ha interpretato Marlene nel sequel di Divergent. Insurgent, nel 2015. La moglie di Robert Pattinson segue uno stile di vita sano ed equilibrato per tenersi in forma. Cosa mangia Suki?

La modella britannica è una delle poche a confessare davvero il suo stile di vita sano, non fingendo di non fare nulla per essere così bella e in forma come invece fanno tante star. “Dicono che non fanno alcun esercizio e poi postano foto di maccheroni al formaggio su Instagram. Lo trovo davvero falso”, ha detto Suki.

Lei invece non si nasconde e si mostra proprio mentre si allena duramente. La modella ha detto di non essere particolarmente adatta alla corsa mentre ama praticare la boxe, almeno una volta a settimana.

Per ottenere i migliori risultati per il suo corpo, Suki Waterhouse dice che le piace mixare allenamenti duri con qualcosa di più leggero, piuttosto che spingersi al limite ogni volta che entra in palestra.

Sulla sua alimentazione, Suki ha rivelato di seguire un vecchio trucco tratto da un libro degli anni ’80 che ha letto, chiamato ‘Fit for Life’: fondamentalmente dice che non dovresti mai mangiare carboidrati e proteine ​​insieme, perché è molto difficile per il tuo corpo scomporli allo stesso tempo. Quindi anche la modella britannica mangia solo carboidrati con verdure o carne con verdure.

“Penso che il fatto di sentirsi gonfio o di non sentirsi al meglio di sé abbia a che fare con la digestione e questo consiglio mi ha davvero aiutato”, ha detto Waterhouse.

Come modella, la Waterhouse deve prendersi cura della pelle e dice che l’uso della protezione solare è una parte importante della sua cura del viso. Sta molto attenta al sole e usa regolarmente la crema solare ogni giorno e di solito indossa un prodotto che la contenga.

Suki Waterhouse e la dieta: come si tiene in forma?

La modella britannica Suki Waterhouse, 31 anni e un fisico statuario, per tenersi in forma accanto alla dieta con un metodo appena descritto, si dedica all’esercizio fisico. La Waterhouse ha detto che non si limita a una cosa ma dipende davvero da dove si trova e cosa ha a disposizione, l’importante è che faccia qualcosa.

La Waterhouse ama le lezioni di ginnastica e gli allenamenti basati sulla danza che sono duri ma non eccessivi. A ogni modo i risultati su di lei sono più che soddisfacenti oltre che divertenti per la modella.

Suki, inoltre, si allena con il personal Dan Roberts quando è nel Regno Unito. “Facciamo un mix di allenamento di resistenza con pesi pesanti, molto addominale e kickboxing”, afferma Roberts.

Il ‘Bikini Shaper’ è un movimento tonificante che ha funzionato bene per Suki e altre modelle. Funziona sui glutei, rassoda e tonifica gli obliqui e rafforza i muscoli centrali.