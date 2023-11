Tanya Burr, Youtuber e attrice inglese, seguita da oltre 4 milioni di persone su Instagram, è nota per i suoi video di bellezza e di make-up e per le apparizioni in serie tv. Andiamo alla scoperta della sua skincare semplice ma potente.

La skincare di Tanya Burr: semplice ma potente

Tanya Burr, YouTuber e attrice inglese che ha iniziato a pubblicare video di make-up e moda sul suo canale nel 2009, ha intrapreso la carriera da attrice ed è stata scelta in come ospite nelle serie Bulletproof e Holby City. La splendida 34enne, seguita da milioni di persone sui social, svela i suoi segreti di bellezza e di skincare. La ricordiamo nei suoi primi video YouTube che mostravano agli spettatori come ricreare il trucco delle celebrità; Successivamente ha iniziato a realizzare video su moda, stile e dolci e ha rivelare la cura della pelle: ecco la sua beauty routine per una pelle al top.

“Adoro le farmacie o qualsiasi altro posto che venda marchi leggermente nascosti”, confessa Tanya. Ad esempio consiglia alle sue girls John Bell e Croyden come uno dei posti migliori per fare acquisti di bellezza. A chi si ispira la youtuber che per prima ha replicato i look delle celebrities? Sono tante le sue icone, a partire dal suo truccatore Amy Wright. Per quanto riguarda le celebrità, Tanya Burr cita Sienna Miller, Margot Robbie e Alicia Vikander.

Ecco la sua skincare semplice ma efficace. La star inglese del web si sottopone a trattamenti per il viso mensili, ogni trattamento include microneedling per ringiovanire la pelle e donarle una migliore luminosità. “La mia pigmentazione è sbiadita”, dice Burr. L’influencer di bellezza ha detto che il microneedling ha completamente cambiato la situazione della sua pelle, contro i punti neri e imperfezioni.

Alla sua skincare aggiunge poi un siero quotidiano per mantenere la carnagione chiara e liscia. Tanya usa sempre la stessa marca di prodotti perché sostiene che sia la cosa migliore. Il suo ultimo segreto sulla pelle? La Anthelios SPF di La Roche Posay. “È così setoso e leggero e offre un’ottima protezione quotidiana”.

Tanya Burr svela la sua skincare routine: beauty tips

La youtuber inglese e attrice di serie tv, Tanya Burr, è stata tra le prime a lanciarsi nel mondo dei video online nel lontano 2009, quando ancora YouTube era di nicchia. Proprio qui la Burr iniziò la sua carriera da “influencer” consigliando make-up e prodotti di bellezza. Oggi, affermata star del web e anche attrice, rivela come fa a mantenere una pelle sana e luminosa, appena dopo i 30anta.

“Non credo nel seguire le regole della bellezza. Ho dormito truccata più volte, anche se cerco di non farlo. Questo è il punto: non sono perfetta”, confessa Tanya. E’ convinta che tutto andrà bene se riesci a imparare dai tuoi errori, come dormire truccata o dormire poco. Alcune regole di bellezza in cui Tanya crede sono: SPF da applicare sempre, non toccarsi mai la pelle e mantenere una vita personale felice il più possibile. Infine la blogger dice che vale la pena trovare prodotti che ti facciano sentire te stesso. “Quando ti sentirai al meglio con te stesso, la fiducia si irradierà”.