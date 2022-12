Non prendere peso a Natale: 10 consigli utili

Non prendere peso a Natale è fortemente raccomandato, soprattutto se siete persone molto attente alla linea e al vostro benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale con 10 consigli utili.

Non prendere peso a Natale

Non prendere peso a Natale è possibile solo se si adottano degli accorgimenti che, a lungo andare, si riveleranno utili e non comprometteranno ciò che è stato fatto nel corso dell’anno a favorire di uno stile di vita sano, che non provoca alcun disagio all’organismo e che, al contrario, promuove il suo benessere psicofisico.

Il conto alla rovescia per il Natale è ufficialmente iniziato e, se il nostro obiettivo è il benessere psicofisico, non dovremmo preoccuparci più di tanto perché possiamo preservarlo in modo semplice e naturale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare.

Non prendere peso a Natale: 10 consigli

Quelli che seguono sono 10 consigli preziosi sui quali fare affidamento per non prendere peso a Natale:

Non rimandate l’attività fisica solo perché c’è aria di festa. Casomai intensificatela, magari preferendo una camminata a piedi alla macchina anche per andare a svolgere le vostre commissioni. Nei giorni di festa non esagerate nella quantità delle preparazioni. Queste dovranno essere misurate affinché non rimangano avanzi per i giorni successivi. Nel caso dovessero rimanere, potreste surgelarle e consumarle in altre occasioni. Se incontrate spesso i vostri amici o la vostra famiglia, non brindante ad ogni occasione. L’alcol è calorico e non farà altro che aumentare i chili sulla bilancia. Consumate un piatto di insalata fresca o verdura (cotta o cruda) prima del pasto principale. L’assorbimento delle fibre contenute nella verdura rallenterà la digestione, in questo modo vi sentirete più sazi e più a lungo. Nei giorni non festivi, consumate legumi e carboidrati complessi. Questi, rispetto a quelli semplici, vengono assorbiti più lentamente dall’organismo e, come nel caso della verdura, le fibre contenute in essi rallenteranno la digestione e sarete più sazi e più a lungo. Se vi rendete conto di aver esagerato con il cibo, il giorno dopo seguite una dieta più rigorosa, così da compensare e mantenere, nonostante questo, il vostro peso forma. Consumate molta frutta che, al pari della verdura, vi farà perdere liquidi e vi manterrà idratati. Tuttavia, è preferibile consumare il frutto intero piuttosto che frullato. La frutta, infatti, è ricca di fibre, ma le fibre si perdono quando questa è frullata. Bevete regolarmente delle tisane. In commercio ne troverete diverse, con benefici diversi, da quelle che regolarizzano il funzionamento dell’intestino a quelle che favoriscono la digestione, passando per quelle depurative e dimagranti. Non esagerate con i dolci. Potreste concludere il pranzo con della frutta o, se proprio non riuscite a rinunciare al dolce, limitate la quantità e seguite un’alimentazione rigorosa il giorno dopo. In alternativa, potreste consumare un quadratino di cioccolato fondente che, oltre a non far ingrassare, favorisce anche il buon umore. E’ preferibile che la cena non sia pesante perché, altrimenti, il nostro apparato digerente non ha il tempo necessario ad assorbire e digerire tutto quello che abbiamo mangiato prima di andare a dormire. Consumiamo piuttosto una cena molto leggera, a base di verdure e proteine, animali o vegetali.

