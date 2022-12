Cimici a dicembre: come non farle entrare in casa

Le cimici a dicembre sono ospiti fissi nelle famiglie di moltissimi italiani e, sebbene la maggior parte delle diverse specie non sia pericolosa per la salute o per la vita dell’uomo, capire come sbarazzarsi di questi insetti è fondamentale. Cerchiamo di capirlo insieme con la lettura dei prossimi paragrafi.

Cimici a dicembre

L’aria fresca del mattino e della sera, il canto di alcuni insetti, il fumo che fuoriesce dai camini, pelle del viso o capelli secchi e crespi sono solo alcuni degli eventi che segnalano l’arrivo dell’inverno. Tuttavia, l’inverno non è tale se, oltre a tutto questo, l’aria non si riempie di quel cattivo odore emanato dalle cimici.

Le cimici a dicembre sono ospiti fissi nelle famiglie di moltissimi italiani. La maggior parte delle diverse specie, tuttavia, non è pericolosa per la salute o per la vita dell’uomo, ma lo è per l’agricoltura, dato che le cimici si nutrono di ninfa vegetale. Il cattivo odore che emanano, invece, è una loro difesa nel caso in cui vengano schiacciate accidentalmente o avvertano una minaccia.

Cimici a dicembre in casa: consigli

Se le cimici a dicembre hanno infestato la vostra casa non temete che sia perché la pulite male o dedicate ad essa poco tempo e attenzioni. Sebbene sia importante vivere in un ambiente sano e pulito, infatti, non è lo sporco che attira l’attenzione delle cimici, bensì il comfort e il caldo che la vostra casa può offrire. Se poi in casa vostra avete molte piante, oppure, un bel cesto di frutta al centro del vostro tavolo, fate attenzione! Le cimici si nutrono di ninfa vegetale e basta un niente per attirare la loro attenzione.

In realtà, non c’è molto che si possa fare per impedire alle cimici di entrare in casa vostra, tuttavia, esistono alcune soluzioni che sono in grado di farlo e che, allo stesso tempo, sono in grado di allontanare questi insetti, nel caso in cui abbiano già invaso casa vostra.

Cimici a dicembre: rimedio

Quando in casa si è alle prese con insetti minuscoli e insidiosi, molto spesso, si crede che i pesticidi chimici siano la risoluzione definitiva. In realtà, sebbene questi prodotti, effettivamente, funzionano, spesso si sottovaluta che, quando utilizzati a lungo andare, possono compromettere la salute della nostra famiglia ed, eventualmente, anche quella degli animali domestici che vivono con noi.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per sbarazzarsi, in via definitiva, delle cimici a dicembre, perché non sfrutta principi o ingredienti chimici, ma ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica che rendono la nostra casa un ambiente troppo rumoroso per le cimici, le quali non potranno fare altro che lasciare la nostra casa di loro spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per tutto il corso della giornata, sette giorni su sette. Quando la batteria sarà scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso l’apposita presa USB, in dotazione nella confezione.

Sicuro e facile da utilizzare Ecopest è un dispositivo elettronico progettato per allontanare dalle vostre case ogni specie di cimice e ogni altra razza di insetti, roditori inclusi!

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.