Come restare in forma in inverno: migliori cibi e integratore

Restare in forma in inverno non è solo possibile, ma anche raccomandato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo sano, senza compromettere il benessere psicofisico del proprio organismo.

Come restare in forma in inverno

Durante l’inverno si tende ad accumulare peso in parte per le tante feste che caratterizzano la stagione e in parte perché, a causa del freddo ed una vita più movimentata, si tende a mangiare male e ad allenarsi di meno.

Restare in forma durante la stagione invernale, tuttavia, non è solo possibile, ma anche fortemente raccomandato. Ignorare e far finta di non vedere quei chili di troppo sulla bilancia, infatti, potrebbe portare a problemi di salute seri, che si potrebbero evitare se solo si facesse più attenzione al proprio stile di vita.

Come restare in forma in inverno: migliori cibi

Alcuni cibi sono migliori di altri per le proprietà in essi contenuti. Questo non vuol dire che vi sono dei cibi che si dovrebbero evitare assolutamente ed altri che si dovrebbero mangiare in abbondanza perché restare in forma, in inverno, è possibile solo se si segue un’alimentazione corretta, che si concentra sulla qualità degli alimenti e che, di tanto in tanto, concede qualche peccato di gola. D’altra parte, se il regime alimentare è sano, quello sfizio che si consuma una volta tanto non compromette né il proprio stato di salute né il proprio peso.

Frutta e verdura andrebbero consumati per cinque volta al giorno. E’ preferibile consumare verdura cruda, lessa o cotta al vapore. La frutta è preferibile non frullarla affinché essa non perda le fibre in essa contenute. Le fibre sono estremamente importanti, in generale, ma soprattutto a quelle persone che tendono a mangiare di più perché prolungano il senso di sazietà. Essere più sazi e più a lungo vuol dire spegnere il senso di fame e mangiare negli orari prestabiliti.

Limitare il consumo dei carboidrati complessi e aumentare quello dei carboidrati semplici. Aumentare il consumo di carne bianca e pesce e limitare quello di carne rossa. Infine, non dimenticare di aggiungere al proprio regime alimentare il consumo regolare degli ortaggi.

