Novità e Corsi 2025-26 della Polisportiva Lame: Scopri le Opportunità Sportive!

La Polisportiva Lame si prepara ad accogliere la stagione sportiva 2025-26 con una serie di iniziative entusiasmanti e opportunità per tutti gli appassionati di sport. Quest’anno, l’associazione non solo offre corsi tradizionali, ma introduce anche nuove attività per coinvolgere maggiormente adulti e giovani. Tra queste, spicca il corso di Piloga, una fusione tra pilates e yoga, pensato per promuovere il benessere fisico e mentale.

Le attività della Polisportiva Lame

Oltre al nuovo corso di Piloga, la Polisportiva Lame continua a brillare nel panorama sportivo, come dimostrano i recenti successi delle squadre di Precision Skate Bologna ai campionati mondiali tenutisi in Cina. Le atlete Elena Brunelli, Elisa Fonsati e Giulia Fonsati hanno conquistato una medaglia d’oro e una di bronzo, confermando così la loro eccellenza nella disciplina.

Sostegno per le famiglie

La Polisportiva Lame ha aderito al programma Dote Famiglia, un’iniziativa che offre supporto alle famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni. Le famiglie con un indicatore ISEE minorenni inferiore a 15.000 euro possono richiedere un contributo per l’iscrizione ai corsi sportivi. Questo sostegno è limitato a due figli per ogni nucleo familiare e le richieste possono essere presentate a partire dal 29 settembre.

Collaborazioni e preparazione atletica

Un altro aspetto importante della stagione 2025-26 è il rinnovo della collaborazione con Isokinetic Bologna, un centro medico di riferimento internazionale che si occupa della prevenzione e riabilitazione di infortuni sportivi. Questa partnership consente alla Polisportiva Lame di offrire ai propri atleti supporto professionale, garantendo prestazioni ottimali e la salute degli sportivi.

Eventi e competizioni

Il mese di settembre rappresenta un periodo cruciale per il settore del pattinaggio della Polisportiva Lame, con l’avvio di importanti eventi come il campionato nazionale AICS e il Campionato Europeo, che si svolgerà a Trieste. Questi appuntamenti offrono una vetrina per gli atleti e costituiscono occasioni significative per promuovere la disciplina e attrarre nuovi talenti.

Disco roller: un’iniziativa per tutti

La Polisportiva Lame non si ferma qui. Durante i mesi di giugno, luglio e settembre, le piste del centro sportivo Vasco de Gama si aprono al pubblico per l’attività di Disco Roller. Ogni martedì sera, dalle 20.30 alle 23.00, gli appassionati possono divertirsi e socializzare in un’atmosfera festosa, praticando pattinaggio in un contesto unico.

La Polisportiva Lame si afferma come un punto di riferimento per gli sportivi di tutte le età, proponendo una vasta gamma di corsi e attività. L’associazione si distingue per il suo impegno verso la comunità e il sostegno alle famiglie, valori fondamentali che la rendono un luogo ideale per crescere, divertirsi e praticare sport.