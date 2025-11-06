Importanza del Placement nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana

Il placement rappresenta un momento cruciale per gli studenti del CdLM in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana. Questo evento, che si terrà venerdì 23 maggio 2025, alle ore 11:00 presso il DiSTABiF Aulario, Aula L, offre un’importante opportunità per entrare in contatto con professionisti del settore e sviluppare una rete di relazioni utili per la propria carriera.

Organizzato sotto la guida di Severina Pacifico, Presidente del CdLM, insieme alla Commissione Placement rappresentata da Simona Piccolella e Rosita Russo, l’evento mira a fornire agli studenti strumenti e conoscenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro.

Un’opportunità di networking

Durante il placement, gli studenti avranno la possibilità di interagire con esperti del settore, aziende e professionisti, il che rappresenta un’importante occasione di networking. Le interazioni dirette possono offrire spunti preziosi e chiarire le aspettative che il mercato del lavoro ha nei confronti dei neolaureati.

Importanza del networking

Il networking è fondamentale nel mondo professionale contemporaneo. Le connessioni che si possono stabilire durante eventi come il placement possono risultare decisive per l’accesso a opportunità lavorative. Non è raro che le aziende cerchino candidati attraverso raccomandazioni personali piuttosto che pubblicando offerte di lavoro.

Formazione e sviluppo delle competenze

Oltre alla possibilità di incontrare professionisti, il placement rappresenta un’opportunità di formazione. Gli studenti possono partecipare a workshop e seminari che affrontano temi rilevanti, come le ultime tendenze nel campo della nutrizione e della sicurezza alimentare. Questi eventi formativi mirano a colmare il divario tra teoria e pratica, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Workshop e seminari

I workshop offrono un ambiente interattivo dove gli studenti possono apprendere e mettere in pratica nuove competenze. Ad esempio, seminari su come redigere un curriculum efficace o come affrontare un colloquio di lavoro possono rivelarsi estremamente utili. Acquisire abilità pratiche in queste aree può aumentare notevolmente le possibilità di successo nella ricerca di un impiego.

Testimonianze e storie di successo

Le esperienze condivise da ex studenti possono fornire motivazione e ispirazione a coloro che sono in procinto di entrare nel mondo del lavoro. Durante l’evento, avremo modo di ascoltare storie di successo di laureati che, grazie agli strumenti ricevuti durante il loro percorso formativo, hanno trovato occupazione in aziende prestigiose nel campo della nutrizione e della salute alimentare.

Queste testimonianze non solo illustrano la validità del CdLM, ma offrono anche un quadro realistico delle opportunità disponibili per i laureati. Comprendere come altri abbiano affrontato il passaggio dalla formazione al lavoro può fornire indicazioni preziose su come muoversi nel proprio percorso professionale.

L’evento di placement per il CdLM in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana rappresenta un’importante occasione per gli studenti di connettersi con il mondo del lavoro, acquisire competenze e ascoltare storie ispiratrici.