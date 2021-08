L’olio di dattero è molto conosciuto e apprezzato fin dall’antichità per via dei suoi benefici per i capelli. Già nell’antico Egitto infatti lo si utilizzava per migliorare la salute della chioma e per mantenere i capelli belli da vedere.

I benefici di questo prodotto del tutto naturale sono quindi davvero molti e proprio per questo vogliamo farvelo conoscere meglio.

Olio di dattero per capelli: i benefici

L’olio di dattero vanta un gran numero di benefici per i capelli e proprio per questo i motivi per utilizzarlo sono numerosi.

Le proprietà emollienti, idratanti e ristrutturanti di questo olio sono davvero molte e di conseguenza è ideale in caso di capelli danneggiati.

Tali benefici infatti sono in grado di migliorare l’aspetto e la salute della chioma andando a nutrirlo a fondo.

Si tratta poi di un rimedio naturale ideale per proteggere i capelli quando questi sono esposti al sole e alla salsedine. Proprio per tale motivo vi suggeriamo di applicare un po’ di questo olio prima di andare al mare. Anche in caso di vento forte i capelli tendono a seccarsi e questo olio è utile per mantenerli idratati.

Oltre a proteggere i capelli dall’aggressione degli agenti esterni, l’olio di dattero vanta anche una grande quantità di flavonoidi e di conseguenza mantiene la chioma in salute.

Olio di dattero: come usarlo sui capelli

Utilizzare l’olio di dattero è molto semplice, infatti basta semplicemente applicare qualche goccia su tutti i capelli e lasciar riposare per circa 20 minuti prima di lavare i capelli. Grazie a questo impacco otterrete una chioma luminosa e in salute.

Nel caso siate al mare, vi consigliamo invece si applicare sulle punte un paio di gocce di olio prima di andare in spiaggia.

I migliori prodotti con olio di dattero per capelli

L’olio di dattero può essere utilizzato così com’è, ma in realtà in commercio ci sono molti prodotti a base di questo olio.

Si possono trovare infatti shampoo, balsami, spray e maschere a base di olio di datteri.