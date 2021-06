Capelli danneggiati per l’estate: il miglior rimedio naturale

I capelli danneggiati sono una condizione comune a molte persone, soprattutto durante l’estate, a causa dell’acqua di mare, il caldo torrido e la lunga esposizione ai raggi solari senza le dovute precauzioni. Scopriamo insieme come proteggerli e ripararli con delle soluzioni naturali e sicure per la salute.

Capelli danneggiati

La stagione estiva sta per iniziare e, con il caldo di questi giorni, molti di noi avvertono già la presenza di quei problemi che sono tipici dell’estate, legati alla cura della pelle e dei capelli. E sì, perché, se da un lato, l’estate è una stagione ricca di riposo e divertimento, dall’altro, i lati negativi iniziano già a manifestarsi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggere i capelli danneggiati dall’acqua di mare, il caldo torrido e le radiazioni ultraviolette, imparando come prendercene adeguatamente cura, con delle soluzioni naturali e sicure per la propria salute, esattamente come ci prenderemmo cura della nostra pelle.

Capelli danneggiati: consigli

Alcuni atteggiamenti e delle buone abitudini, sicuramente, possono fare la differenza e proteggere dei capelli danneggiati dalla stagione estiva:

Quando siete sulla spiaggia e, in generale, siete fuori di casa durante le ore più calde, riparate i vostri capelli con un cappello . La credenza secondo cui i cappelli favorirebbero la caduta dei capelli è solo una leggenda e come tale va interpretata. A questo proposito, tuttavia, scegliete un capello che sia fatto di fibre naturali, così che i capelli siano liberi di respirare durante il caldo torrido. I cappelli in nylon o in seta, ad esempio, sono assolutamente sconsigliati.

. La credenza secondo cui i cappelli favorirebbero la caduta dei capelli è solo una leggenda e come tale va interpretata. A questo proposito, tuttavia, scegliete un capello che sia fatto di fibre naturali, così che i capelli siano liberi di respirare durante il caldo torrido. I cappelli in nylon o in seta, ad esempio, sono assolutamente sconsigliati. Cambiate spesso la fodera del cuscino . Succede, infatti, che si suda durante la notte e le fodere sporche e piene di sudore possono favorire la proliferazione dei batteri, responsabili di infezioni tipiche del cuoio capelluto e forfora.

. Succede, infatti, che si suda durante la notte e le fodere sporche e piene di sudore possono favorire la proliferazione dei batteri, responsabili di infezioni tipiche del cuoio capelluto e forfora. Utilizzate prodotti per capelli naturali, come shampoo e balsamo, così da poter essere sicuri di poter lavare i capelli abbastanza spesso, tuttavia senza aggredirli, come accade con l’utilizzo di prodotti comuni, appunto aggressivi. Ricordate di applicare lo balsamo naturale subito dopo ogni lavaggio, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con acqua non eccessivamente calda.

Capelli danneggiati in estate: miglior rimedio naturale

A volte, nonostante le precauzioni e i consigli seguiti alla lettera, capita che le azioni intraprese per la protezione dei capelli non siano sufficienti. Allo stesso tempo, sfortunatamente, i danni che la stagione estiva può provocare sui capelli sono talmente estesi che le conseguenze possono permanere nel tempo e, per alcune persone, diventare persino irreversibili.

Se, da un lato, i capelli danneggiati, sono una condizione comune a molte persone durante la stagione estiva, dall’altro, le soluzioni naturali che ci consentono di intervenire tempestivamente sono numerose e utili, sia al fine di trattare e sia la fine di prevenire danni tipici, come, ad esempio, lo sfaldamento, lo sfilamento e la caduta dei capelli.

Foltina Plus è la prima lozione professionale spray per capelli, naturale e biologica, in grado di curare i capelli danneggiati e prevenire le conseguenze più drammatiche, in pochissime settimane, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che agiscono direttamente sul bulbo pilifero, spento e danneggiato, in modo tale da risvegliarlo e stimolarlo, così da avere capelli più lunghi, forti, sani e voluminosi. E’ considerata la migliore soluzione per i capelli danneggiati da esperti e consumatori, grazie ai benefici studiati e alla sicurezza di utilizzo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; laSerenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.