L’olio essenziale alla citronella, non tutti sanno, è molto utile come rimedio naturale di benessere. Vediamo insieme quali proprietà ha e come usarlo.

Le proprietà dell’olio essenziale alla citronella

La citronella è una pianta ricca di principi attivi la cui essenza svolge un’azione antimicrobica, stimolante, decontratturante e deodorante.

I benefici dell’olio essenziale di citronella sono vari, e riguardano sia l’ambito fisico sia quello psicologico.

Partiamo proprio dai benefici della citronella sulla mente. E’ stimolante per il sistema nervoso, in quanto tale favorisce la concentrazione nei duri periodi di lavoro o di studio. Infonde nell’animo uno stato di calma e di serenità, e contribuisce all’allontanamento dei cattivi pensieri, del pessimismo e della tristezza. Non di rado le persone che soffrono di tendenze depressive trovano un aiuto nel profumo della citronella.

L’olio essenziale di citronella scaccia la tensione, il nervosismo, l’agitazione che ci coglie quando siamo in balia di mille impegni quotidiani. È una vera e propria coccola che possiamo concederci quando abbiamo bisogno di un attimo di pausa.

Per il corpo, invece, l’olio essenziale di citronella è consigliato contro i disturbi influenzali, il raffreddore, la tosse, le patologie dell’apparato digerente che derivano da batteri. È notevole, in generale, la sua capacità antimicrobica, nostra preziosa alleata in caso di infezioni e malanni di stagione.

Non dimentichiamo, poi, le sue proprietà antispasmodiche. La citronella è rilassante per la muscolatura, e il suo estratto è perfetto per combattere i crampi e i dolori addominali.

Inoltre l’olio essenziale di citronella è decontratturante, nemico dei reumatismi, un ausilio contro le lombaggini e la lombosciatalgia. Fa bene, dunque, tanto ai muscoli quanto alle articolazioni.

Come usare l’olio essenziale alla citronella?

L’utilizzo più comune che si fa dell’olio essenziale alla citronella è come lenitivo per prurito e bruciore dato da punture di insetti.

Infatti, è una delle poche sostanze usate proprio per allontanare le zanzare. È antinfiammatorio, e ha un effetto balsamico immediato sulla pelle.

Essendo anche antibatterica, la citronella è eccellente come deodorante. Questo olio essenziale è spesso adoperato per la preparazione di pediluvi, saponi homemade, shampoo per capelli grassi. È alla base, poi, di molti deodoranti per ambienti, armadi e cassetti dove vengono custoditi i vestiti e la biancheria. Con l’olio essenziale alla citronella, infatti, si fanno bagni deodoranti e rilassanti, e anche suffumigi e massaggi.