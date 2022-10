Tè nero zenzero e limone: proprietà e benefici

Il tè nero allo zenzero e limone ha molte proprietà e dà benefici al nostro corpo, e non solo. Vediamo insieme quali sono le proprietà di questo infuso e cosa provoca la sua assunzione sul nostro corpo.

Proprietà e benefici del tè nero zenzero e limone: ecco quali

Il tè nero zenzero e limone ha molte proprietà benefiche sul nostro corpo. Questo perché è formato da due ingredienti ricchi di benefici.

Lo zenzero è un ingrediente dal sapore speziato e piccante, che viene utilizzato anche come rimedio naturale per il nostro benessere. Il limone, invece, è un agrume ricco di vitamina C e flavonoidi, con un eccezionale effetto anti ossidante e anti invecchiamento. Il connubio tra questi due ingredienti conferisce eccellenti proprietà salutari.

E’ bene bere questo tè a qualsiasi ora del giorno e ottenere diversi benefici. Al mattino rinforza le difese immunitarie, grazie al suo elevato contenuto di vitamina C, oli essenziali e antiossidanti. In particolare, il limone è indicato per ripulire il corpo, mentre lo zenzero dà la forza e la carica che sono così preziose nelle prime ore del mattino. E’ l’ideale per chi di solito si sveglia con un senso di stanchezza, stress e tensioni muscolari, perché è capace di alleviare questi problemi e ridare l’equilibrio che permette di affrontare al meglio la nuova giornata.L’unione tra zenzero (antinfiammatorio naturale) e limone (depurativo) ci aiuta contro le classiche malattie da raffreddamento come tosse, influenza, febbre.

Dopo pranzo o cena, invece, aiuta la digestione. Le sue proprietà naturali aiutano a superare i momenti di stress fisico e psico-emotivo, oltre a favorire l’equilibrio e la concentrazione nello studio e nel lavoro. Cosa non meno importante, bere zenzero e limone permette di bruciare i grassi in eccesso.

Infine, il tè nero zenzero e limone può essere bevuto anche alla sera, per richiamare dolcemente il sonno, rilassare i muscoli e donare serenità alla mente.

Tè nero zenzero e limone: aiuta a dimagrire

Molti lettori saranno contenti anche di sapere che il tè nero zenzero e limone aiuta a dimagrire.

Grazie all’effetto termogenico di zenzero e limone, bere almeno due tazze al giorno accelera il metabolismo pigro, favorendo una naturale perdita di peso. Inoltre, dà un buon senso di sazietà, sgonfia la pancia e allevia la nausea, anche in gravidanza.

In caso di crampi addominali legati a un ciclo mestruale doloroso, lo zenzero è un analgesico del tutto naturale che aiuta a calmare e distendere i muscoli interni.