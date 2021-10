Olio essenziale di noce moscata: un aiuto contro stress e nervosismo

L’olio essenziale di noce moscata è un prodotto naturale che, se ben utilizzato, aiuta a migliorare il benessere dell’organismo, apportando diversi vantaggi. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Olio essenziale di noce moscata: i benefici

L’olio essenziale di noce moscata apporta molti benefici all’organismo.

Il prodotto naturale, infatti, possiede eccellenti proprietà antiossidanti, utili per contrastare l’azione dei radicali liberi, aiutando a mantenerci giovani e in salute, prevenendo anche malattie degenerative.

L’olio essenziale di noce moscata è un ottimo antidolorifico, perché contiene componenti come l’eugenolo, una sostanza che è utile per contrastare il mal di denti e il mal di testa.

L’olio naturale esercita anche un’azione calmante sul sistema nervoso centrale, aiutando a regolare sbalzi di umore e riducendo lo stress.

Inoltre, l’olio essenziale di noce moscata è un tonico naturale, che aiuta a ritrovare le energie perdute grazie alla presenza di vitamine e minerali, importantissimi per il nostro benessere.

L’olio naturale è un ottimo disinfettante, ed è quindi utile a contrastare le infezioni, soprattutto nel tratto intestinale. L’olio è anche un ottimo antireumatico, che aiuta in caso di disturbi alle articolazioni e in caso di intorpidimento della muscolatura.

Infine, l’olio essenziale di noce moscata è un toccasana anche per i capelli, perché li rende più forti, sani e meno sfibrati, grazie all’azione di sali minerali e vitamine del gruppo B.

Olio essenziale di noce moscata: come utilizzarlo?

L’olio essenziale di noce moscata può essere utilizzato in diversi modi. Ad esempio, diluito in un olio vettore come l’olio di mandorla, è ottimo da massaggiare sui muscoli e sulle articolazioni per lenire qualsiasi tipo di dolore. Inoltre, aiuta ad eliminare le impurità e a regolare il sebo nei soggetti che hanno la pelle grassa.

L’olio è ottimo anche da utilizzare per fare un bagno caldo, perché distende i muscoli e placa stress e tensioni.

Ancora, l’olio essenziale di noce moscata, se diffuso nell’ambiente, aiuta a lenire naturalmente stress, nervosismo e attacchi di panico, migliorando l’umore e distendendo i nervi. Infine, il prodotto è ottimo per placare la nausea causata da mal di mare e mal d’auto.

Olio essenziale di noce moscata: le controindicazioni

L’olio essenziale di noce moscata va utilizzato con attenzione, perché dosi eccessive del prodotto possono risultare tossiche. Per un uso esterno, quindi, va sempre diluito con un olio vettore, mentre non è adatto ad un uso interno. Il prodotto è controindicato anche in caso di malattie croniche, come il diabete.