Le macchie sulle gambe in genere non hanno una causa preoccupante, ma comunque è bene considerare la possibilità che veicolino problemi più seri. Scopriamo quindi quali sono le cause principali di questo problema e impariamo a conoscere anche i migliori rimedi da utilizzarle per contrastarle.

Cause delle macchie sulle gambe

Le cause della macchie sulle gambe in genere non sono preoccupanti, ma a volte potrebbero anche essere segnale di qualcosa di serio.

La pelle reagisce diventando più scura quando viene esposta al sole e a volte nel corpo ci sono zone che scuriscono più di altre. Quindi una delle cause di queste macchie potrebbero essere i danni solari.

L’acne, gli eczemi, le lesioni alla pelle e la psoriasi possono provocare l’infiammazione e un aumento di melatonina in alcune zone come le gambe.

Alcuen persone che soffrono di diabete possono veder comparire sulle gambe delle macchie scure. In realtà le macchie in questi casi in genere compaiono attorno al collo e di rado nelle gambe.

Il melanoma, un tipo di tumore della pelle, nelle donne tende a manifestarsi proprio sulle gambe. Questo assume forme anche molto diverse e per questo consigliamo di chiedere al proprio dermatologo delle informazioni maggiori.

I migliori rimedi casalinghi contro le macchie sulle gambe

Per contrastare le macchie scure sulle gambe suggeriamo di applicare della protezione solare. Questa non farà sparire le macchie, ma comunque sarà in grado di evitare che diventino più scure. Sarà anche davvero utile per evitare che si formino ulteriori macchie.

La protezione solare è essenziale anche per migliorare i risultati in caso di trattamenti schiarenti.

Uno studio ha poi dimostrato quanto l’aloe vera sia utile per schiarire le macchie scure sulla pelle.

Per tale motivo consigliamo di applicare questo prodotto sulle macchie presenti nelle gambe allo scopo di renderle meno evidenti.

Trattamenti laser per far scomparire le macchie sulle gambe

Il dermatologo potrebbe decidere di suggerire il trattamento laser contro le macchie sulle gambe allo scopo di farle sparire in modo definitivo. Per vedere un risultato sarà comunque necessario procedere con più di un trattamento.

Questo genere di trattamento viene eseguito da solo oppure in combinazione con la terapia shiarente topica della pelle. Non sempre si ottengono risultati perfetti, infatti in certi casi l’iperpigmentazione della pelle non sparisce nemmeno con il laser.