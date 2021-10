L’olio essenziale di eucalipto è un prodotto ricco di benefici per la salute e per tale motivo vanta un gran numero di usi differenti. Si tratta infatti di un ottimo rimedio in caso di raffreddore e di stress, ma è anche in grado di migliorare l’aspetto dei capelli e della pelle.

Olio essenziale di eucalipto: usi e benefici in caso di raffreddore

Questo olio essenziale è uno dei migliori da utilizzare in caso di raffreddore in quanto agisce in modo naturale contro il mal di gola e contro il naso chiuso. Il prodotto in questione deve essere utilizzato per realizzare dei suffumigi allo scopo di ridurre le irritazioni alle vie aeree e liberarle dal catarro.

Olio essenziale di eucalipto: usi e benefici cosmetici

Uno dei benefici dell’olio essenziale di eucalipto è quello di curare rapidamente problemi della pelle come gli herpes. Il prodotto lenisce anche le irritazioni causate da bruciature e da ferite. In questi casi lo si usa semplicemente applicando qualche goccia di olio essenziale sulla zona interessata e massaggiando per farlo assorbire.

L’olio essenziale di eucalipro vanca anche altri benefici cosmetici davvero importanti. In particolare risulta essere utile per ridurre la produzione di sebo nel cuoio capelluto.

Per tale motivo consigliamo di aggiungere qualche goccia di prodotto nello shampoo allo scopo di ridurre la forfora.

Olio essenziale di eucalipto: usi e benefici per il sistema nervoso

L’olio essenziale di eucalipto è un prodotto che vanta dei benefici importanti anche per il sistema nervoso. Le persone che si sentono stressate e molto nervose infatti possono utilizzarlo allo scopo di ritrovare la serenità in modo naturale.

Per avere questi benefici è necessario semplicemente aggiungere qualche goccia di questo olio essenziale all’interno di un bruciarore di essenze oppure in un deumidificatore per i termosifoni.

In alternativa è anche possibile realizzare una miscela composta da olio essenziale di eucalipto e olio di mandorle. Questo composto deve poi essere usato per effettuare un massaggio dietro le orecchie e sulla nuca.