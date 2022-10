Il rosmarino è un’aggiunta deliziosa a prodotti da forno, bistecche e persino cocktail, ma lo sapevi che è ottimo anche per i tuoi capelli? L’erba profumata è originaria del Mediterraneo, dove è amata per la sua varietà di usi e profumo inebriante.

Il rosmarino ha poteri antinfiammatori che aiuta a lenire la pelle e stimolare la crescita dei capelli, tra gli altri benefici.

Tutti i benefici dell’olio essenziale di rosmarino per i capelli

L’olio di rosmarino è rinomato per i suoi effetti sulla crescita dei capelli: uno studio del 2015 ha dimostrato che è altrettanto efficace dell’ingrediente principale di Rogaine per stimolare la crescita. Un altro studio suggerisce anche che uno dei principi attivi del rosmarino, l’acido carnico, migliora la crescita dei nervi.

Questo può stimolare la guarigione dei nervi del cuoio capelluto, che ripristina la crescita dei capelli. Rinforzando i capelli, l’olio di rosmarino protegge i capelli dalla rottura, fornendo protezione contro la caduta dei capelli.

I suoi effetti antinfiammatori sono ottimi anche per lenire il prurito del cuoio capelluto e le sue proprietà antimicotiche possono aiutare a prevenire la forfora. Come qualsiasi olio, anche il rosmarino migliora la morbidezza e la lucentezza complessive dei capelli.

Come usare l’olio essenziale di rosmarino sui capelli

Ci sono diversi modi per includere l’olio di rosmarino nella tua routine di bellezza. Puoi applicare alcune gocce di olio direttamente sul cuoio capelluto o mescolarlo con un olio vettore come il jojoba. Massaggiare sul cuoio capelluto e risciacquare se lo si desidera. Puoi anche mescolare alcune gocce nel tuo shampoo o balsamo o acquistare prodotti per capelli con olio di rosmarino già incluso.

Ovviamente, bisogna assicurarsi di non essere allergico all’olio di rosmarino prima di usarlo. Prima di applicarlo sul cuoio capelluto, potresti voler testare il prodotto su una piccola zona della tua mano per assicurarti di non avere reazioni avverse.

Se i tuoi capelli sono particolarmente sottili o tendenti al grasso, potresti voler procedere con cautela prima di aggiungere un olio alla tua routine di cura dei capelli. Prova invece il percorso di risciacquo se sei preoccupato di appesantire i capelli.

