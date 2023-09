Avete mai sentito parlare delle proprietà dell’olio essenziale di rosmarino per i capelli? Sicuramente, almeno una volta. Scopriamo come usarlo e quante volte per la salute della tua chioma.

Olio essenziale di rosmarino per capelli: come e quante volte usarlo

L’olio essenziale di rosmarino impazza sui social per la sua reputazione di eroe per la cura dei capelli. Per secoli il rosmarino è stato celebrato come erba culinaria utilizzata in maniera regolare nella cucina mediterranea. Ora invece non possiamo parlare del rosmarino senza parlare di come è diventato un ingrediente virale in rimedi naturali per capelli soffici e brillanti.

L’olio di rosmarino è un semi distillato di fiori e foglie del cespuglio sempreverde (Rosmarinus officinalis), nativo della regione mediterranea che produce un olio potente con una fragranza erbosa e deliziosa. L’olio essenziale di rosmarino è un ingrediente di derivazione di origine naturale che favorisce l’idratazione dei capelli e li rende molto soffici. Può essere utilizzato per fare lo styling e per eliminare i nodi.

Questo olio essenziale ha svariate proprietà benefiche per la nostra chioma, prima tra tutte la capacità di stimolare la crescita dei capelli, rendendolo un ingrediente chiave da introdurre nella nostra routine per prepararsi ai cambi di stagione, fase in cui notoriamente potrebbe aumentare la caduta.

L’olio di rosmarino è antiossidante, antinfiammatorio e antimicrobico, per questo viene utilizzato anche nei profumi e nei prodotti per la cura di pelle e capelli. Come va usato? Applicato su una cute irritata e secca la aiuta a ritrovare il proprio equilibrio e salute. Ma può essere utilizzato se vediamo i capelli spenti e meno folti: aiuta a irrorare il bulbo pilifero, che ha bisogno di nutrimento per poter essere forte e resistente, quindi far sviluppare e crescere il capello.

Olio essenziale di rosmarino: come usarlo sui capelli e quante volte

L’olio essenziale di rosmarino si applica direttamente sulla cute asciutta una o due volte a settimana, massaggiandolo con cura finché non è completamente assorbito. Se si ha una pelle particolarmente sensibile, per ridurre il rischio di irritazione, si può mescolare con altri oli come quello di cocco o di jojoba, che diluendolo lo rendono meno forte.

Se volete provare un trattamento d’urto lo si può applicare direttamente sulla testa, lasciarlo agire per mezz’ora e dopodiché passare al lavaggio, magari utilizzando uno clarifying shampoo, che eliminerà sicuramente ogni residuo oleoso.

Adatto a tutti i tipi di capelli dato la sua applicazione si concentra esclusivamente sulla cute, l’olio di rosmarino va applicato con costanza almeno per sei mesi per poter vedere i primi risultati, che sono estremamente personali: ciascuno reagisce l’ingrediente in maniera diversa.