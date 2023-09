L’olio di fegato di merluzzo è usato da centinaia di anni per una serie di disturbi e problemi, tra cui la caduta dei capelli. Ecco svelati i principali benefici dell’olio di fegato di merluzzo sulla chioma che devi conoscere anche tu.

Olio di fegato di merluzzo: i benefici sui capelli che devi conoscere anche tu

L’olio di fegato di merluzzo, poco utilizzato attualmente al contrario dei tempi addietro, è un’ottima fonte di vitamine A e D, così come di acidi grassi omega-3. Quest’olio essenziale ha proprietà antinfiammatorie e aiuta con la crescita cellulare e il sistema immunitario. L’olio di fegato di merluzzo è spesso usato come trattamento per alleviare i sintomi dell’artrite e per migliorare la salute cardiovascolare.

L’Università della California, Berkeley’s Wellness Guide to Dietary Supplements riporta che l’olio di fegato di merluzzo può aiutare a ridurre il rischio d’infarto o ictus in persone che ne hanno precedentemente avuto uno o sono considerate ad alto rischio per problemi cardiovascolari. Ma non è finita qui.

E’ un potente agente di crescita dei capelli, per cui ha diverse proprietà benefiche per la salute del capello per la presenza di Vitamina D. La vitamina D svolge un ruolo importante nella normale crescita dei capelli e può anche aiutare contro la loro perdita.

Inoltre l’olio di fegato di merluzzo sui capelli ha la capacità di rendere forte e luminosa la nostra chioma. Uno studio sulla caduta dei capelli ha concluso che un’alta percentuale di persone che soffrono di calvizie hanno segni d’infiammazione. In un articolo apparso nel 2000 dell ‘”International Journal of Dermatology”, il dott. Mahe afferma che c’è una quantità significativa d’infiammazione in almeno il 37% di quelli con calvizie.

Il Centro medico dell’Università del Maryland raccomanda anche acidi grassi omega-3, come quelli che si trovano nell’olio di fegato di merluzzo, come supplemento per coloro che soffrono di disturbi ai capelli.

Olio di fegato di merluzzo: i benefici sui capelli

L’olio di fegato di merluzzo è famoso da secoli perché tradizionalmente veniva usato per prevenire e curare il rachitismo. Viene estratto principalmente dal fegato del merluzzo atlantico, noto anche come merluzzo, ed è un liquido denso e giallo con un forte odore di pesce. Perché fa bene sui capelli? Grazie al suo elevato contenuto di acidi omega-3 e di vitamine D e A.

Diversi studi hanno dimostrato che gli acidi grassi essenziali e la vitamina D possono svolgere un ruolo nella crescita dei capelli. Infatti, la vitamina D come già detto svolge un ruolo nella proliferazione e nella differenziazione dei cheratinociti, le cellule che costituiscono i capelli.

La vitamina A, invece, potrebbe migliorare la pigmentazione e la salute dei capelli. Aiuta a regolare le cellule staminali del follicolo pilifero, influenzando il funzionamento del ciclo pilifero. Potrebbe anche influenzare la differenziazione e la proliferazione dei melanociti, le cellule che producono i pigmenti responsabili del colore dei capelli: le melanine.