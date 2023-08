L’olio di iperico proviene dalla pianta iperico che secondo una leggenda veniva colto nella notte di San Giovanni. Ecco la ricetta fai da te dell’olio di iperico.

Olio di iperico, come si prepara a casa? La ricetta fai da te

L’olio di iperico viene anche detto olio di San Giovanni perché tradizione vuole che si prepari il 24 giugno, nel giorno in cui si festeggia San Giovanni. Ma, in realtà, più correttamente si chiama oleolito di iperico ed è così che si trova in vendita in erboristerie e farmacie.

Si ottiene mettendo a macerare i fiori freschi di iperico in un olio, in questo caso l’olio extravergine d’oliva, così che rilascino tutti i loro principi attivi. Non sempre, però, la fioritura dell’iperico avviene in quella data esatta. In realtà può essere sempre raccolto tra giugno e settembre, e cioè quando è in fiore, per realizzare questo prodotto.

L’olio di iperico ha innumerevoli virtù. È emolliente, lenitivo e cicatrizzante. Si usa puro o come ingrediente base per la realizzazione di pomate, unguenti, balsami e creme naturali. Può essere usato come olio da massaggio, inserito in un roll-on oppure utilizzando un contagocce, così come può essere applicato puro sulla pelle.

È inoltre utile in caso di herpes labiale, scottature, irritazioni e tagli ed è anche un potente antirughe, grazie ai principi attivi che stimolano la rigenerazione cellulare. La ricetta fai da te dell’olio di iperico è facile da preparare e molto efficace per il corpo.

Olio di iperico: ricetta fai da te

Per preparare l’olio di iperico servono soltanto i fiori appena raccolti, olio extravergine d’oliva e un barattolo di vetro. Per una bottiglia grande serviranno circa 750 g di fiori freschi e 500 ml di olio.

Per prima cosa separiamo i fiori dai gambi, quindi raccogliamo i fiori in un barattolo di vetro. Stacchiamo tutto l’apice fiorito, inclusi i boccioli ancora chiusi. Quando il vaso è pieno comprimiamo leggermente i fiori verso il basso.

Versiamo quindi l’olio extravergine di oliva fino a ricoprire interamente i fiori e poi chiudiamo il vasetto. Lasciamo il barattolo a macerare al sole per circa 40 giorni, in modo che i fiori rilascino nell’olio i loro principi attivi. Durante il periodo di macerazione agitiamo il vaso una volta al giorno.

Passati 40 giorni vedremo che l’olio all’interno del vasetto sarà diventato di un bel colore rosso intenso. È quindi arrivato il momento di filtrarlo. Aiutandoci con un imbuto e un panno di cotone travasiamo l’olio di iperico in una bottiglia di vetro scuro, oppure in bottigliette contagocce. Per recuperare bene tutto l’olio possiamo anche aiutarci con uno schiacciapatate. Ecco pronto il nostro olio!