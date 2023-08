Ondata di caldo in arrivo: consigli e rimedi per gestirla al meglio

Una nuova ondata di caldo attraverserà il nostro Paese anche nella prima settimana di settembre. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come gestirla al meglio, al fine di evitare le conseguenze che il caldo eccessivo può avere sulla salute delle persone.

Ondata di caldo in arrivo

Secondo le ultime previsioni meteo, sebbene l’Italia, con particolare riferimento alle regioni settentrionali e centrali, è attraversata da maltempo, ma con temperature, comunque, al di sopra della media stagionale, anche nelle prime settimane di settembre saremo alle prese con una nuova ondata di caldo e, ancora una volta, temperature al di sopra della media stagionale, soprattutto nelle regioni meridionali.

Individuare quali modi sono i migliori in assoluto per gestire la nuova ondata di caldo è molto importante, dato che le temperature elevate possono ripercuotersi pesantemente sulla salute di una persona e, soprattutto, sulla salute delle persone più fragili che, rispetto ad una persona sana, hanno meno armi a disposizione per combattere il caldo.

Ondata di caldo in arrivo: consigli

Come sempre, il modo migliore per combattere questa nuova ondata di caldo sarà quello di restare a casa, soprattutto durante le ore più calde della giornata, se possibile. Se siete costretti a stare all’aperto, di tanto in tanto, cercate un po’ di refrigerio all’ombra o in luoghi in cui è accesa l’aria condizionata.

In alcune regioni italiane, le serate si sono rinfrescate. Tuttavia, che sia questo il caso o meno, la sera, tenere porte e finestre aperte è saggio, ma attenzione o chiudere tutto il mattino dopo, appena si affaccia il sole, oppure, un po’ prima.

Fare delle docce fresche, un pediluvio e degli impacchi di ghiaccio su polsi, fronte e nuca, anche più volte nel corso della giornata, può aiutare a contrastare i colpi di calore e, in generale, gestire meglio il caldo.

Un discorso a parte è quello relativo all’alimentazione. Durante l’estate, in generale, e nei periodi di caldo intenso, in particolare, è preferibile mangiare leggero, ovvero, evitare i piatti troppo conditi, le fritture e, in generale, quei piatti che sono difficili da digerire. Allo stesso modo, evitate le bevande alcoliche, quelle zuccherate e, in generale, le bevande tipicamente estive. Poiché queste contengono zuccheri aggiunti non solo fanno ingrassare, ma non dissetano neppure, anzi, possono aumentare i livelli di disidratazione dell’organismo.

Si consiglia di bere almeno due litri d’acqua durante il corso della giornata, ma se siete persone fragili, in base alle indicazioni del vostro medico, la quantità di acqua da bere durante il giorno potrebbe variare. In particolare, mantenere elevati i livelli di idratazione anche durante le vostre sessioni di allenamento.

