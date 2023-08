Lo shampoo che troviamo in commercio per lavare i capelli può contenere agenti chimici che a lungo andare possono danneggiare la fibra del capello. Ecco perché è meglio utilizzare uno shampoo naturale fai da te, per capelli da fata.

Shampoo fai da te: come ottenere capelli da fata

Il cuoio capelluto e la nostra chioma sono fondamentali nella cura della bellezza. Ma spesso sottovalutiamo l’importanza di utilizzare solo prodotti naturali che non danneggino i nostri capelli. Anziché sottoporci ad inutili rischi, possiamo provare a fare noi stessi, in casa, uno shampoo totalmente naturale che rispetti il PH della pelle e renda le chiome sane e fluenti. Ecco di seguito alcune delle più famose ricette fai da te per shampoo naturale.

Un ottimo ingrediente per uno shampoo fai da te è il sapone di Marsiglia. Prendete dunque circa 100 ml di acqua, portatela ad ebollizione e poi, dopo aver ridotto la fiamma, immergetevi un pezzo di sapone e fatelo sciogliere del tutto.

Dopodiché, mettete qualche goccia di un olio essenziale a vostra scelta in un cucciano di alcool etilico e mescolate la mistura di alcool e di olio al composto di sapone. Lasciate raffreddare il tutto e poi conservate in un flacone di plastica perfettamente pulito.

Ottimo per rimuovere la forfora ed il sebo è lo shampoo al bicarbonato che risolve appieno il problema dei capelli grassi. Mescolate un cucchiaio di bicarbonato con un po’ d’acqua affinché si ottenga una crema che abbia a consistenza di uno shampoo.

Quando bagnate i capelli, passateci sopra questa crema e lasciate agire, massaggiando. L’effetto iniziale sarà un indurimento del fusto dei capelli, che però, una volta risciacquati, diventano morbidissimi e super puliti.

Lo sapevate che se avete in casa della rucola questa sarà perfetta per realizzare un ottimo shampoo, adatto a tutti i tipi di capelli? Lavatela bene e poi preparare un infuso mettendola a bollire nell’acqua per circa 15 minuti, aggiungendo zucchero oppure bicarbonato, affinché lo shampoo abbia una forte azione detergente e anti sebo.

Scolate poi le foglie e dopo aver mescolato il composto, distribuitelo sui capelli, lasciandolo in posa per 15 minuti. Alla fine risciacquate: noterete la ritrovata delicatezza delle vostre chiome.

Shampoo fai da te per capelli da fata: consigli

Lo sapevate che realizzare uno shampoo fai da te, fatto in casa con ingredienti naturali, ha una tradizione molto antica? E’ stato realizzato per la prima volta in Indonesia dove le donne bruciavano una miscela di pula del riso e paglia. Le ceneri che ne derivavano venivano mescolate con acqua creando una schiuma che veniva utilizzata per lavare i capelli dalle impurità.

Questa che all’epoca era la prima vera ricetta di uno shampoo fai da te, aveva però il problema di rendere i capelli molto secchi. E per questo motivo gli indonesiani, dopo aver fatto lo shampoo, usavano l’olio di cocco per rendere i capelli più morbidi e lucenti.

Scegliere di usare uno shampoo fai da te piuttosto che uno di tipo industriale non biodegradabile è innanzitutto una scelta di tipo ecologico, perché ciò ci permette di contribuire alla riduzione dei rifiuti, evitando ogni anno decine di flaconi di plastica che inquinano i nostri mari.

Inoltre, questa pratica sostenibile ci consente di rispondere maggiormente ai bisogni della nostra tipologia di capelli perché spesso è difficile trovare in commercio uno shampoo adatto al 100% ai propri capelli, in questo modo sarai tu a scegliere come e per cosa realizzarlo.