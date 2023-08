Come proteggere i capelli in estate: consigli e rimedi

Proteggere i capelli in estate è fondamentale poiché le conseguenze che la bella stagione ha sulla salute dei capelli sono numerose e imprevedibili. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come la stagione estiva può danneggiare i nostri capelli e come prevenire i danni in modo semplice e naturale.

Come proteggere i capelli in estate

Esattamente come la pelle, anche i capelli hanno bisogno di protezione in ogni stagione dell’anno e, soprattutto, durante la stagione estiva, quando l’acqua di mare e quella della piscina registrano un impatto su diversi livelli. Ma non solo. Anche i raggi solari possono danneggiare i capelli. Secondo gli esperti, è come se il sole, addirittura, cuocesse il fusto del capello. Il risultato è quello di avere, nel giro di pochissimi giorni, dei capelli secchi, sfibrati e fragili, che iniziano, dunque, a spezzarsi e, persino, a cadere. Se i vostri capelli sono tinti, la situazione potrebbe degenerare perché, a quel punto, i capelli inizieranno a sbiadirsi e ad assumere un colore molto simile all’ottone.

Proteggere i capelli è sempre importante, ma è ancora più importante farlo durante l’estate, eseguendo una routine di cura e salute dei capelli, esattamente come si esegue una routine di cura e salute della pelle. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare nel dettaglio.

Come proteggere i capelli in estate: consigli

La stagione estiva non deve necessariamente diventare la stagione nefasta per la cura e la salute dei capelli perché, proprio durante l’estate, si possono adottare delle soluzioni, semplici e pratiche, al fine di proteggere i capelli. Inoltre, la stessa procedura, con qualche adattamento in più, può essere messa in pratica anche in altre stagioni dell’anno, al fine di avere capelli sempre belli, in salute e voluminosi.

Durante la stagione estiva, sui nostri capelli predomina la fase anagen, ovvero, quella di ricrescita che, proprio in questo periodo dell’anno, è più veloce che in altri altri periodi. Cosa fare? Sicuramente, dare un nuovo stile ai capelli, con una spuntatina qua e là ad inizio e a metà stagione. Non solo, in questo modo, la ricrescita sarà più rapida, ma i capelli avranno anche una luce nuova, nonostante l’estate e i suoi aspetti negativi.

Applicare regolarmente una soluzione che protegga dai raggi ultravioletti. Esattamente come si applicherebbe una protezione solare per il viso si dovrebbe applicare anche una protezione solare per i capelli. In commercio, sono reperibili quelle sotto forma di spray, gel e crema. Anche indossare un capello a tesa larga aiuta, per proteggere i capelli, per proteggere la pelle e, in generale, per proteggersi dal caldo.

Utilizzare shampoo e balsamo delicati e idratanti ed evitare di passare strumenti caldi, come asciugacapelli e piastre. Meglio lasciare che i capelli si asciughino all’aria.

Come proteggere i capelli in estate: miglior rimedio naturale

La conseguenza più temuta e quella che, in effetti, si verifica la maggior parte delle volte, di una cattiva cura dei capelli è la caduta. Anche per questo motivo, proteggere i capelli in estate è fondamentale, così che conseguenze nefaste, come appunto la caduta dei capelli, non si verifichino mai, a maggior ragione se, nel corso delle stagioni, i capelli sono stati trascurati.

Rispetto al passato, ancora di più oggi, si può contare su una serie di rimedi e soluzioni naturali, grazie alle quali curare e proteggere i capelli, in modo sia da prevenire che limitare i danni legati alla caduta dei capelli. Da questo punto di vista, Foltina Plus, una lozione in spray, naturale e biologica al 100%, è la migliore, attualmente disponibile in commercio, perché agisce direttamente sul bulbo pilifero, spento e danneggiato, al fine di ravvivarlo, per una ricrescita dei capelli sana, rapida ed effettiva.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.