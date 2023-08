Dieta di fine agosto: come restare in forma con i cibi di stagione

La dieta di fine agosto favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma in modo semplice e naturale, sfruttando gli alimenti di stagione e l’allenamento fisico regolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono i suoi benefici.

Dieta di fine agosto

Perdere peso è importante non solo per una questione estetica, ma soprattutto per una questione di salute, tanto più che, negli ultimi anni, le patologie legate al peso eccessivo sono in aumento. Oltretutto, stare bene con se stessi è fondamentale per poter poi stare bene anche con gli altri, costruire rapporti interpersonali sani e avere successo nella vita.

La dieta di fine agosto si prefissa tale obiettivo, tuttavia senza imporsi. Fortunatamente, si può contare su una serie di alimenti di stagione che, se consumati regolarmente e con moderazione, non solo aiutano a perdere peso, ma anche per restare in forma. Seguire questo principio anche nel corso delle altre stagioni, poi, è importante al fine di preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta di fine agosto: consigli

Come dicevamo, la dieta di fine agosto non impone cosa mangiare e cosa non mangiare. Al contrario, sviluppa nelle persone che intendono seguirla una nuova forma di consapevolezza alimentare, così da capire cosa è opportuno mangiare e cosa è opportuno evitare o limitare. Quanto alla quantità, come ogni altra dieta sana che si rispetti, la dieta di fine agosto non stabilisce un limite. Va bene mangiare ogni alimento, purché sia fresco e di stagione, tuttavia, senza esagerare perché, se consumato con eccesso, anche un cibo salutare può danneggiare lo stato di salute di una persona.

Una dieta, comunque, non può funzionare se non è supportata anche dall’allenamento fisico, che serve per tonificare e rassodare la muscolatura, sviluppare la forza e la resistenza e, in generale, aiutare l’organismo a restare in salute. Non occorre iscriversi in palestra e non serve essere dei campioni dello sport. Se siete dei principianti, se siete persone pigre o, semplicemente, avete giornate impegnative, allora, anche una passeggiata o una camminata veloce, di almeno una mezz’oretta al giorno, per tre volte alla settimana, può bastare.

Dieta di fine agosto: miglior integratore naturalezza

L’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare sono parte integrante delle dieta di fine agosto. Tuttavia, la maggior parte delle persone soffre di metabolismo lento, ragione per la quale, nonostante l’impegno, non riesce a perdere peso o, comunque, non riesce a perdere peso nei tempi prefissati.

Cosa fare quando perdere peso diventa difficile? Oltre che continuare a mangiare sano e ad allenarsi regolarmente, la soluzione migliore, in questo caso, è anche quella di assumere un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare naturale al 100%, che stimola il metabolismo in modo diretto e spegne il senso di fame, così da impedire di mangiare tra un pasto e l’altro, altra ragione alla base dell’aumento di peso, grazie all’azione sinergica dei principi attivi in esso contenuti.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.