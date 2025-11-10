Opportunità di investimento nel mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano si registrano segnali di crescita e rivalutazione. Secondo i dati di OMI e Nomisma, le compravendite di immobili di alta gamma sono aumentate dell’8% rispetto all’anno precedente, evidenziando una domanda crescente in zone chiave come il Centro Storico e Brera.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più promettenti per gli investimenti includono Porta Venezia e Isola, dove i progetti di riqualificazione urbana stanno attirando l’attenzione di investitori nazionali e internazionali. Queste aree offrono un mix di storia e modernità, rendendole ideali per chi cerca un ROI immobiliare elevato.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I trend dei prezzi mostrano un incremento medio del 5% per gli immobili in Centro Storico, con punte del 10% in alcune zone riqualificate. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di immobili da ristrutturare, che possono offrire un cash flow interessante dopo le opere di ristrutturazione.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi desidera entrare nel mercato, è fondamentale condurre un’analisi approfondita delle zone e delle tipologie di immobili. Si consiglia di considerare l’acquisto di appartamenti di prestigio in zone emergenti, dove il cap rate può offrire rendimenti interessanti nel breve termine.

Previsioni a medio termine

Le previsioni indicano un ulteriore incremento dei prezzi nel mercato immobiliare di lusso a Milano, con una stima di crescita del 6% nei prossimi due anni. La domanda rimarrà forte, sostenuta da investitori stranieri e una classe media in crescita, pronta ad investire nel mattone.