Per mantenere la forma fisica, anche dopo i 50 anni, è essenziale far attenzione maggiormente all’alimentazione e mantenersi attivi con l’attività fisica costante. Avere o tornare ad avere la pancia piatta per le over 50 non è impossibile. Ecco come mantenerla.

Pancia piatta dopo i 50 anni: come mantenerla

Dopo la menopausa, il corpo della donna brucia meno calorie, favorendo l’accumulo di grasso che tende ad accumularsi sulla pancia piuttosto che su glutei e fianchi. Quindi, è ancor più complesso mantenere la pancia piatta ma non impossibile.

Ma non solo menopausa. A 50 anni diminuisce, inoltre, il progesterone, il che comporta maggiore stress con la conseguenza dell’aumento sia della fame nervosa che del cortisolo, l’altro ormone deputato ad allargare l’addome. Ma ecco alcune regole per mantenere la pancia piatta.

Prima regola: Fare sport

Fare attività fisica diventa una scelta fondamentale per mantenere la pancia piatta per le over 50. Non c’è modo migliore per costringere il proprio corpo a bruciare più calorie.

L’ideale per mantenere la linea ovviamente e per rinforzare gli addominali. Fatevi seguire da un allenatore sportivo senza mai tralasciare la pratica di discipline come il pilates.

Dieta dopo i 50 anni

Per mantenere la pancia piatta dopo i 50 anni, è importante prendersi cura della propria dieta. Limitare il più possibile grassi di origine animale e zuccheri.

In cucina utilizziamo l’olio extravergine d’oliva al posto del burro, stop al cibo spazzatura, moderate il consumo di salumi, formaggi, dolci e alcol. Si a frutta e verdura per la loro apporto di vitamine e sali minerali oltre che di amidi, che hanno il vantaggio di saziare rapidamente.

Inoltre, per evitare l’atrofia muscolare, fai scorta di proteine animali: carni magre, pesce, uova dovrebbero essere inclusi sempre nel menù settimanale.

Idratazione costante

Dopo i 50 anni la sete si fa sentire sempre meno, il che spesso porta a bere poco. Tuttavia, un’idratazione insufficiente può contrastare l’obiettivo pancia piatta.

I rifiuti organici hanno difficoltà ad essere eliminati e si bruciano meno calorie. Bere di più permette di contrastare la ritenzione idrica.

Trattamenti estetici

Se la dieta e lo sport non bastano, passate ai trattamenti estetici che agiscono localmente sul grasso sottocutaneo. Alcuni esempi sono la mesoterapia, la crioterapia e le terapie con macchinari a ultrasuoni e microonde.

Con questi consigli si dovrebbe sfoggiare la pancia piatta per un bel po’ di tempo, anche se è fisiologico riprendere 1-2 kg dopo qualche anno.