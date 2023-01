Dieta dei 50 anni: come perdere peso in menopausa

La dieta dei 50 anni è stata progettata con l’obiettivo di alleviare i sintomi della menopausa e mantenere attivo il metabolismo, affinché perdere peso e stabilizzare il peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono i suoi benefici.

Dieta dei 50 anni

La menopausa è una transizione delicata e naturale nella vita di una donna. Non esiste un’età specifica durante la quale si entra in menopausa ma, da un punto di vista medico, questa fase si conferma quando l’ultima mestruazione è comparsa 12 mesi prima. L’evento non è improvviso, ma graduale e, durante il passaggio dalla perimenopausa alla menopausa, ogni donna può andare incontro a nuove malattie e manifestare sintomi diversi, tipici proprio di questa fase così delicata.

Impedire il passaggio a questa nuova fase della vita è impossibile, ma la dieta dei 50 anni, sicuramente, può agevolare questo passaggio e aiutare ad attenuare la sintomatologia che ad essa si associa.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come modificare l’alimentazione in menopausa, con la dieta dei 50 anni, i benefici che ci possono essere ed, eventualmente, quale integratore alimentare abbinare alla dieta per dei risultati rapidi ed effettivi.

Dieta dei 50 anni: benefici

Nel periodo che precede la menopausa, una donna sperimenta sintomi specifici, che variano da donna a donna, come vampate di calore e sonno di cattiva qualità, i quali, a loro volta, possono influenzare negativamente sia la densità ossea e sia il metabolismo.

La dieta dei 50 anni è stata progettata con lo scopo di alleviare i sintomi della menopausa, affinché il passaggio dalla perimenopausa alla menopausa sia il meno travagliato possibile.

Lo schema alimentare che la dieta dei 50 anni segue non solo aiuta nell’affrontare i problemi di cui si parlava poco fa, ma anche con lo scopo di mantenere il metabolismo attivo e poter, di fatto, perdere peso e preservare il peso forma ottimale.

Nello specifico, la dieta dei 50 anni suggerisce di aumentare il consumo dei latticini, frutta e verdura, cereali integrali e grassi sani, proteine e alimenti ricchi di fitoestrogeni.

La caffeina, gli alimenti processati, eccessivamente salati e zuccherati, l’alcol e gli alimenti piccanti, invece, sono cibi che la dieta dei 50 anni sconsiglia perché possono aggravare i sintomi della menopausa e far lievitare il peso.

