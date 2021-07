Ricca di vitamine, minerali e molto nutriente è un prodotto importante per la nostra salute. Dalla cura del mal di gola alla stimolazione dell’appetito: la pappa reale ha un’azione a spettro ampissimo. Viste le sue proprietà antinfiammatorie, e non solo, anche la medicina tradizionale utilizza da diversi anni la sostanza naturale del mondo delle api.

Cos’è la pappa reale, a cosa serve e quali sono le sue controindicazioni.

Cos’è la pappa reale

La pappa reale, o gelatina reale, è una sostanza prodotta e secreta dalle ghiandole faringee e mandibolari delle giovani api operaie. Si presenta sotto forma di gelatina semifluida, di colore biancastro tendente al giallo. La pappa reale è il nutrimento fondamentale per le larve delle api: quelle che lo ricevono fino al quinto giorno resteranno api operaie; le larve che lo ricevono fino al decimo giorno si trasformeranno in api regine.

Di queste ultime, la pappa reale, rimarrà il nutrimento specifico per tutta la vita, da qui l’appellativo di reale. L’odore è piuttosto pungente, mentre gli zuccheri le conferiscono un sapore dolciastro.

Pappa reale: composizione e benefici

La pappa reale pura contiene miele, polline e saliva. Dal punto di vista nutrizionale è costituita principalmente da acqua (60%), proteine (15%) e zuccheri (13%) sotto forma di fruttosio, glucosio e maltosio. Contiene inoltre i lipidi (6%), alcune importanti vitamine del gruppo B e minerali (2%), tra cui potassio, calcio, sodio, zinco, rame e ferro. Tra i componenti della pappa reale ci sono i fattori colinergici come acetilcolina e colina e sostanze antibiotiche come la roialisina.

Tra i suoi benefici compie un’azione antinfiammatoria ed antibatterica e stimola la produzione di collagene, utile nella guarigione di ferite. Migliora la glicemia e la pressione arteriosa. Promuove la salute del sistema nervoso, contrastandone l’invecchiamento. Rinforza il sistema immunitario e, non meno importante, migliora l’umore e la memoria.

Pappa reale: a cosa serve e controindicazioni

La pappa reale si trova in vendita sia nella forma fresca da conservare in frigorifero sia in formato liofilizzato, ma che conserva ugualmente tutte le sue proprietà.

Usi

Gli effetti della pappa reale sono molteplici, ma, essendo ricca di vitamine, può essere utile come rivitalizzante e ricostituente. È infatti in grado di fornire energie utili per combattere la stanchezza e affrontare al meglio i periodi di spossatezza o di forte stress fisico e di maggiore impegno mentale. Il prodotto svolge un’azione immunostimolante che permette di rafforzare le difese immunitarie, così da favorire una migliore risposta alle aggressioni esterne e sostenere l’organismo durante i cambi di stagione.

Inoltre la pappa reale riesce a contrastare i disturbi intestinali, combatte l’insonnia, fortifica le unghie, rallenta la caduta dei capelli, attenua i sintomi della sindrome premestruale e della menopausa.

Controindicazioni

Il consumo della pappa reale è tendenzialmente sicuro, tuttavia è opportuno prestare attenzione in caso di sensibilità ai prodotti dell’alveare o allergia alla puntura di api o al polline. In tali soggetti allergici si sono riscontrati casi di orticaria, asma e shock anafilattico. Anche le persone sovrappeso devono limitarne il consumo in quanto una delle proprietà della pappa reale è la stimolazione dell’appetito.

LEGGI ANCHE: Integratori naturali efficaci per il benessere psicofisico