Leggero, nutriente e adatto a tutti i tipi di pelle: sono solo alcune delle proprietà dell’olio di vinaccioli. Essendo anche molto versatile, non dovrebbe mai mancare nella skincare routine di tutti i giorni. Può essere usato per tonificare, idratare, purificare o, addirittura, prevenire le occhiaie.

Olio di vinaccioli: cos’è

Per ottenere questo magico alleato di bellezza bisogna partire dall’uva comune (vitis vinifera). I suoi acini contengono da uno a quattro semi, i vinaccioli, intrisi di una grande quantità d’olio (15% circa). Questi ultimi, spremuti a freddo, rilasciano un olio naturale, non raffinato, ricco di proprietà sia a livello alimentare che cosmetico.

Proprietà e usi

Le numerose proprietà benefiche e i principi attivi dell’olio di vinaccioli ne fanno un alleato utile per l’organismo a tutto tondo.

In cucina è raccomandabile usarlo come vero e proprio toccasana per la salute. I vinaccioli sono ricchi di acidi grassi polinsaturi, gli omega 6, che contribuiscono a mantenere giovani le arterie e sono molto efficaci nel controllare i livelli di colesterolo.

Le proprietà anti-infiammatorie dell’olio di semi d’uva ne fanno un prodotto perfetto anche prevenire danni alla pelle. Inoltre è efficace per contrastare l’insorgere di vene varicose, favorendo una sana circolazione.

Per quanto riguarda la cosmesi le sue doti antiossidanti e antinvecchiamento sono essenziali nelle cure di bellezza. Grazie ai polifenoli e alla vitamina E svolge un’importante azione nel trattamento delle pelli mature e delle rughe, oltre che nell’elasticità dei tessuti. L’acido linoleico favorisce la coesione cellulare e limita la perdita d’acqua, garantendo una buona idratazione, utile per le pelli secche. L’azione sebo-regolatrice e la velocità di assorbimento, rendono l’olio un prezioso alleato anche per le pelli miste o grasse.

Infine, è un rimedio cosmetico naturale per i capelli e, utilizzato nelle maschere e negli impacchi, aiuta a nutrire e rinforzare la fibra capillare. Unito ai normali prodotti di bellezza, l’olio di vinaccioli rassoda la pelle e stimola la microcircolazione locale, ma si può utilizzare anche da solo applicandolo come siero o come maschera.

Olio di vinaccioli per le occhiaie

L’olio di semi d’uva aiuta anche a ridurre notevolmente borse e occhiaie indesiderate. Mentre la maggior parte dei prodotti che pretendono di eliminare le occhiaie contengono sostanze chimiche nocive, l’olio di vinacciolo è privo di sostanze invasive e può essere steso intorno agli occhi, senza alcuna preoccupazione. Basterà applicare quotidianamente solo un paio di gocce di olio sulla zona del contorno occhi, picchettando con la punta delle dita per stenderle bene. Trattandosi di una zona estremamente sensibile è consigliabile massaggiare in modo delicato, e il risultato sarà migliore di qualsiasi altro correttore contro le occhiaie.