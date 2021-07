Le carote sono una verdura molto apprezzata per via del suo sapore, ma i motivi per consumarle sono legati anche alla salute. I benefici che offrono a chi le mangia regolarmente sono davvero molti. Esse sono utili sia da crude che da cotte, infatti i benefici cambiano a seconda di come le si consuma.

Per migliorare la salute dell’intestino è bene cuocerle, invece per gli altri benefici è bene consumarle crude.

Carote per il benessere gastro-intestinale

Le carote sono molto utili per migliorare la salute dell’intestino grazie alla grande quantità di fibre che contengono.

Consumare quotidianamente le carote permette di aumentare la massa fecale favorendo quindi l’attività dell’intestino. Le carote aumentano anche lo stato di idratazione delle feci e migliorano la consistenza.

Le carote sono in grado anche di proteggere sia la mucosa gastrica che la mucosa intestinale dalle sostanze nocive ed irritanti presenti negli alimenti.

Carote per migliorare il metabolismo

Questi ortaggi sono particolarmente utili per migliorare il metabolismo. Le carote sono un grande alleato nei confronti dell’ipercolesterolemia e dell’ipertrigliceridemia.

Chi ha il colesterolo e i trigliceridi alti dovrebbe quindi consumare circa 3 carote crude prima di ogni pasto.

Le fibre solubili presenti in questo ortaggio creano una patina gelatinosa sulla superficie dell’intestino e riduce quindi l’assorbimento del colesterolo e dei grassi presenti nel pasto.

Carote per rallentare l’invecchiamento

Le carote sono un alimento in grado di rallentare l’invecchiamento in modo naturale. Questo ortaggio regala una grande azione antiossidante, neuroprotettiva ed anti-età.

Questo prodotto è utile per mantenere la pelle giovane più a lungo. Risulta molto utile in particolare in estate perchè protegge dai raggi uv.

Numerosi studi hanno dimostrato che 100 g di carote sono in grado di fornire carotenoidi sufficienti per prevenire numerose patologie cardiovascolari e patologie neurologiche.

Le carote vantano anche un’azione protettiva nei confronti del cancro.