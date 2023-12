Paz Vega, attrice e modella spagnola, ha iniziato sin da giovane a recitare a teatro, poi ha proseguito con la televisione e cinema. Ecco svelata la dieta per tutta la famiglia.

Paz Vega: la dieta per tutta la famiglia

Paz Vega attrice e modella di origine spagnola, ha recitato in Lucía y el sexo di Julio Medem nella quale le sue numerose e piccanti scene di nudo e di sesso l’hanno fatta diventare un sex symbol internazionale. Nello stesso anno, recita nel grande film Parla con lei di Pedro Almodóvar. La ricordiamo come Flor in Spanglish o Renata in The OA, e ha anche accompagnato Sylvester Stallone nel suo ultimo Rambo.

All’età di 47 anni, mamma di tre figli, Paz Vega ha svelato come si tiene in forma con la sua dieta che condivide con la sua famiglia, con suo marito l’imprenditore venezualano Orson Salazar. Ecco la sua dieta per tenersi sempre in forma come vent’anni fa.

In un’intervista Paz ha rivelato: “Cucino crocchette e mangio jamon. Mantengo la mia dieta mediterranea al 100% e bevo la mia Rioja. In questo senso ho un pezzo di Spagna a West Hollywood”, dato che da anni vive a Los Angeles, ma non dimentica mai Siviglia, la sua città natale. L’attrice spagnola dà molta importanza all’alimentazione ed è stata anche finalista di MasterChef, Paz adora il cibo sano che non deve per lei, essere necessariamente una dieta.

“Mi piace il fatto che i prodotti siano freschi e di stagione. Cerco di non acquistare alimenti trasformati e che in nessun pasto manchino verdure. A casa mangiamo tutti la stessa cosa. Non ho una dieta diversa dalla loro”, dice la Vega. Per l’attrice “Siamo ciò che mangiamo” ed è convinta che molte delle malattie oggi più diffuse abbiano a che fare con la cattiva alimentazione. Per lei questo è qualcosa che dovrebbe essere insegnato nelle scuole e sensibilizzare i bambini sull’importanza di seguire una dieta sana, e lo fa ovviamente a casa sua con i suoi tre figli.

L’intera base della cura della sua pelle, infatti, si basa sulla nutrizione e sulla protezione. Per Paz è fondamentale mangiare frutta e verdura, che forniscono vitamine e acqua alla pelle, oltre a proteggerla dal sole con creme specifiche, anche in inverno.

Paz Vega e la sua dieta: come si tiene in forma

Paz Vega, attrice e sex symbol per oltre vent’anni, oggi è una splendida 47enne che nulla ha da invidiare alle sue giovani colleghe. Spagnola ma vive a Los Angeles da tanto tempo con la sua famiglia, per tenersi in forma Paz ha sempre dedicato molta cura e attenzione al cibo sano che mette a tavola per tutta la famiglia. E inoltre adora cucinare. Oltre a quello che mangia, perlopiù sano, Paz dedica tempo all’attività fisica: “Cerco di esercitarmi ogni volta che posso. In palestra svolgo una routine di pesi combinata con più stretching e quando ho più tempo nuoto”, ha detto l’ex modella e attrice.

Il suo sport preferito? La Vega ha sempre amato il nuoto e il ciclismo perché “stare in famiglia è un divertimento per tutti”. Per il resto delle sue attività fisiche, si allena da tutta la vita e ha abbastanza disciplina e conoscenza per non essere seguita da un personal.