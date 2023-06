I piedi sono la base del nostro corpo, per questo spesso sono affaticati e gonfi. É molto importante prendersene cura, ancor di più in estate quando li sfoggiamo quotidianamente. Ecco come realizzare un pediluvio d’estate e avere piedi rigenerati.

Pediluvio anche d’estate: come avere dei piedi belli e rigenerati

Non solo per quanto riguarda l’estetica ma anche per il nostro benessere: curare i piedi è importante per la salute del corpo in generale, soprattutto d’estate quando sono più soggetti a stress ed esposizione.

Inserire il pediluvio all’interno della vostra beauty routine dei piedi, oltre ad essere utile per l’aspetto della vostra pelle vi regalerà un dolce momento di relax. Un pediluvio caldo infatti, rilassa la muscolatura ed è un ottimo alleato contro gli stati ansiosi, questo passaggio è molto efficace inoltre contro dolori, gonfiori o problematiche legate al benessere delle gambe.

L’ideale sarebbe iniziare con un pediluvio caldo prolungato e farne seguire uno più rapido utilizzando acqua fredda. Ripetete la sequenza circa quattro o cinque volte, questa alternanza sarà utile per mobilizzare la circolazione venosa, l’ossigenazione dei tessuti, la contrazione e la decontrazione muscolare.

La pietra pomice, ad esempio non può mancare all’interno di un buon pediluvio se volete ottenere dei piedi perfetti. Strofinata sulle zone callose, leviga e rimuove le cellule morte limando i duroni.

Usatela una volta al giorno, o una volta ogni due, in base alle vostre esigenze. Sulla pelle morbida sarà sufficiente una pressione leggera, mentre dovrete insistere di più sulle parti più spesse.

Pediluvio d’estate: come avere piedi rigenerati?

Nella skincare dei piedi è fondamentale l’idratazione, specialmente in estate e su alcuni punti infatti, ad esempio i talloni, tendono ad asciugarsi più facilmente rispetto al resto del corpo. Applicate una lozione o un olio subito dopo la doccia e una crema idratante ogni sera prima di andare a dormire.

Per favorire la circolazione sanguigna stendetela con un leggero massaggio, partendo dalle dita e arrivando fino alle caviglie. L’ideale sarebbe utilizzare almeno due volte alla settimana un prodotto farmaceutico ricco di vitamina A, in grado di rigenerare la pelle e prevenire arrossamenti e irritazioni.

Inoltre è importante esporre i piedi al sole con una protezione solare. Questo passaggio non è importante solo per la pelle ma anche per le unghie: esse infatti sono fatte di proteine e quindi molto vulnerabili.

Concentratevi molto bene anche sulle cuticole. Il sole, il vento e la sabbia possono seccarle, il che è molto dannoso per la crescita delle unghie.