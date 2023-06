Caldo di luglio: come prepararsi alla nuova ondata

Se le piogge in arrivo sino a giugno possono portare refrigerio, per il mese di luglio si prospettano temperature anomale con un caldo eccessivo. Scopriamo tutti i metodi per contrastarlo e riuscire a non soffrire troppo la calura.

Caldo di luglio

In base alle previsioni dei meteorologi, dopo alcuni giorni di pioggia che si concentreranno soprattutto al nord almeno fino alla fine di giugno, per i primi del mese successivo si prospettano temperature elevate e un caldo eccessivo. Una nuova ondata di caldo africano sta per occupare tutta l’Italia con temperature un po’ più forti.

In alcune regioni, sembra che a luglio si toccheranno addirittura i 43°. Potrebbe sembrare qualcosa di irreale, ma è assolutamente vero, sempre secondo le previsioni dei meteorologi, ma tutto può ancora cambiare in corsa. A luglio, poi ci saranno giornate intervallate da temperature molto alte, ma anche da precipitazioni ed eventi estremi.

Sembra che nella prima decade di luglio, quindi i primi 10 giorni del mese, stia per arrivare una ondata di caldo africano che dovrebbe avere conseguenze molto pesanti da nord a sud. Inoltre, le conseguenze e quindi la calura eccessiva dovrebbe essere molto più forte e duratura del mese di giugno. Ad oggi è ancora difficile fare previsioni, ma Lucifero e la sua cappa di calore potrebbero tornare alla grande con temperature al di sopra del 40°.

Caldo di luglio: consigli

Con le temperature elevate che molto probabilmente ci si aspetta arrivino nel mese di luglio, è bene cercare di arrivare, per quanto possibile preparati, dal momento che il caldo si farà sentire. Il mese di luglio porta con sé temperature molto elevate per cui è necessaria un’azione preventiva.

Bastano solo poche e semplici regole per riuscire ad attenuare la morsa di caldo che può attanagliare la casa. A tal proposito, è bene pensare anche al tipo di abbigliamento da indossare. Gli abiti freschi in cotone e lino sono maggiormente traspiranti e sicuramente indicati per questo periodo. Si consiglia di optare poi per delle scarpe che siano prettamente estive come infradito sandali oppure dei pantaloni non troppo aderenti.

Nel momento in cui il caldo arriva, l’umidità e l’afa sono nemici e quindi bisogna cercare di arieggiare la casa. Per farlo è possibile tenere le finestre chiuse durante il giorno per poi aprire soltanto la sera. È consigliabile anche installare un ventilatore oppure un raffrescatore d’aria quale Air Cooler.

Come al solito, sono diverse le indicazioni da seguire. Tra le più comuni vi è sicuramente quella di non uscire nelle ore più tardive ovvero tra le 11 alle 18. Molto importante cercare di fare almeno una doccia che sia rinfrescante in modo da liberarsi dal caldo e dal sudore.

Caldo di luglio: miglior rinfrescatore

Considerando che il caldo di luglio rischia di raggiungere temperature davvero troppo elevate per il periodo, è bene cercare di correre a ripari optando per dei dispositivi che possano aiutare ad attenuare la calura. In commercio, il migliore è Air Cooler, un rinfrescat0re d’aria evaporativo. È un dispositivo non particolarmente grande ma molto efficiente oltre a essere potente e silenzioso.

Permette infatti non soltanto di rinfrescare la casa e quindi avere un ambiente piacevole e refrigerante dove poter soggiornare, ma ha anche una funzione purificante e umidificante dal momento che, grazie alla tecnologia di raffreddamento ad aria, permette di eliminare qualsiasi impurità presente. Un dispositivo che funziona molto bene da posizionare in ogni stanza della casa, provvisto di ruote per cui risulta essere particolarmente maneggevole spostarlo da un luogo all’altro dell’ambiente domestico. È l’alleato migliore nei giorni di caldo torrido, anche perché rinfresca l’ambiente in maniera assolutamente efficiente senza pesare troppo sulla bolletta.

Un dispositivo molto valido che si trova incorporato con il telecomando per cui è possibile anche controllarlo da remoto. È dotato di una capacità di serbatoio molto capiente e dispone anche all’interno della confezione di quattro bottigliette da freezer. Basta semplicemente accenderlo per cominciare usufruire di tutti i suoi benefici. Dispone di tre velocità in modo da regolare la seconda delle proprie esigenze e della funzione Swing.

