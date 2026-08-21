Pentoxifillina: miglioramento della motilità e morfologia degli spermatozoi in uomini infertili

L’infertilità maschile è una condizione complessa che affligge molte coppie in tutto il mondo. Tra le varie opzioni di trattamento, la pentoxifillina sta emergendo come una possibile soluzione. Questo farmaco, noto principalmente per le sue proprietà vasodilatatorie, è stato oggetto di una recente meta-analisi che ne ha valutato l’efficacia nel migliorare la qualità dello sperma.

La pentoxifillina è un derivato della metilxantina che agisce aumentando la flessibilità dei globuli rossi e riducendo la viscosità del sangue. Tradizionalmente utilizzata per trattare il dolore e i crampi alle gambe nelle persone affette da claudicatio intermittente, le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie hanno suscitato l’interesse dei ricercatori nel campo della fertilità maschile.

La revisione sistematica e i suoi risultati

Un gruppo di ricercatori cinesi ha condotto una revisione sistematica e una meta-analisi per valutare l’efficacia e la sicurezza della pentoxifillina orale nel trattamento dell’infertilità maschile. La ricerca, pubblicata su Translational Andrology and Urology ha esaminato studi fino a luglio 2026, consultando fonti come Embase, Web of Science e il Registro Centrale delle Sperimentazioni Controllate di Cochrane.

Sono stati inclusi cinque studi controllati e randomizzati, coinvolgendo 455 partecipanti. I dosaggi di pentoxifillina variavano tra 800 e 1.200 mg al giorno, con periodi di trattamento che andavano da tre a sei mesi. I parametri primari considerati includevano la motilità, la morfologia e il volume degli spermatozoi, mentre i risultati secondari comprendevano i livelli ormonali come il testosterone, l’ormone follicolo-stimolante (FSH) e l’ormone luteinizzante (LH).

Miglioramenti nella motilità e morfologia degli spermatozoi

Dall’analisi è emerso che l’assunzione di pentoxifillina è stata correlata positivamente con un aumento della motilità totale degli spermatozoi e della morfologia normale. La concentrazione degli spermatozoi ha mostrato un miglioramento a tre mesi, ma non ha presentato differenze significative rispetto al placebo dopo sei mesi. Per quanto riguarda i livelli ormonali, non sono state osservate differenze significative nei livelli di testosterone e FSH, mentre l’LH ha mostrato una leggera diminuzione.

Sicurezza e eventi avversi

Gli eventi avversi riportati sono stati di lieve entità, principalmente a livello gastrointestinale. Questo suggerisce che la pentoxifillina ha un buon profilo di sicurezza, rendendola una potenziale opzione di trattamento per gli uomini con problemi di infertilità.

Tuttavia, gli effetti positivi sul numero degli spermatozoi e sugli ormoni della riproduzione non sono coerenti, e le prove sull’efficacia clinica finale, in termini di gravidanze e tassi di nati vivi, necessitano di ulteriori studi più ampi e di qualità differente.

Mentre i risultati attuali sono promettenti, è chiaro che ulteriori ricerche sono necessarie per confermare l’efficacia della pentoxifillina nel trattamento dell’infertilità maschile. La comunità scientifica è in attesa di studi clinici approfonditi che possano fornire una risposta definitiva su questo potenziale trattamento.