Pentoxifillina: miglioramento della qualità dello sperma e sicurezza del trattamento

La Pentoxifillina, un farmaco noto per le sue proprietà vasodilatatorie, è stata oggetto di numerosi studi per le sue potenziali applicazioni nel trattamento dell’infertilità maschile. Questo derivato della Metilxantina è già utilizzato per migliorare la circolazione sanguigna e trattare disturbi vascolari periferici, ma le sue implicazioni nella salute riproduttiva maschile rimangono ancora oggetto di indagine.

Recentemente, un gruppo di ricercatori cinesi ha condotto una revisione sistematica e una meta-analisi per valutare l’efficacia e la sicurezza della Pentoxifillina orale nel migliorare i parametri seminali e i profili ormonali in uomini con problemi di infertilità. I risultati di questo studio, pubblicato su Translational Andrology and Urology offrono nuove prospettive su un trattamento che potrebbe rivoluzionare la terapia dell’infertilità maschile.

Metodologia e risultati della revisione sistematica

La revisione ha analizzato tutti gli studi controllati e randomizzati pubblicati fino a luglio 2026 su Embase, Web of Science e il Registro Centrale delle Sperimentazioni Controllate di Cochrane. Sono stati inclusi cinque studi che hanno coinvolto complessivamente 455 partecipanti, con dosaggi di Pentoxifillina variabili tra 800 e 1.200 mg al giorno e periodi di trattamento da tre a sei mesi.

I risultati primari della ricerca si sono concentrati sui parametri dello sperma, come il numero di spermatozoi, la loro motilità complessiva, la morfologia e il volume del campione di sperma analizzato. Come risultati secondari, sono stati valutati alcuni ormoni ematici, tra cui il Testosterone, l’Ormone Follicolo-Stimolante (FSH) e l’Ormone Luteinizzante (LH).

Efficacia della Pentoxifillina sulla qualità dello sperma

L’utilizzo della Pentoxifillina è stato correlato positivamente con l’aumento della motilità totale degli spermatozoi e della morfologia normale. La concentrazione del numero degli spermatozoi è migliorata a tre mesi, ma non ha mostrato differenze significative rispetto al placebo dopo sei mesi. Non sono state osservate differenze positive e significative nei livelli di Testosterone e FSH, mentre l’LH è risultato leggermente diminuito.

Gli eventi avversi riportati sono stati di lievi entità e principalmente a livello gastrointestinale, indicando un buon profilo di sicurezza farmacologica. Tuttavia, i risultati sull’efficacia clinica finale, come il tasso di gravidanze ottenute e il numero di bimbi nati vivi, rimangono ancora non sicuramente dimostrati.

Implicazioni e prospettive future

Gli autori dello studio sottolineano la necessità di ulteriori ricerche di alta qualità per confermare l’efficacia clinica del trattamento e stabilire linee guida più precise per l’uso della Pentoxifillina nell’infertilità maschile.

Questa revisione sistematica rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione del potenziale ruolo della Pentoxifillina nel trattamento dell’infertilità maschile. Sebbene i risultati siano promettenti, è essenziale continuare a esplorare e validare queste scoperte attraverso studi più approfonditi e controllati.