I condizionatori d’aria creano un ambiente confortevole ma possono anche essere causa di secchezza oculare. Scopriamo perché l’aria condizionata provoca dolore agli occhi.

Perchè l’aria condizionata provoca dolore agli occhi?

L’aria condizionata, utilizzata in estate più che mai per rinfrescare e arieggiare l’ambiente, ha anche degli effetti negativi. Infatti, il climatizzatore riduce l’umidità dell’aria e che può provocare una sensazione di disagio ai nostri occhi.

I nostri occhi hanno bisogno di un certo livello di umidità nell’aria per produrre lacrime. Seccando l’aria che ci circonda, i condizionatori provocano la riduzione della produzione del film lacrimale, che ha diverse funzioni utili per mantenere il corretto funzionamento dei nostri occhi.

Tra queste, l’apporto di ossigeno alla cornea e la lubrificazione della superficie anteriore degli occhi per mantenerli umidi e garantirne una struttura liscia. Le ghiandole lacrimali producono un fluido che viene ricambiato circa 15 volte al minuto.

Si tratta di una miscela di oli e muco che si propaga sugli occhi quando sbattiamo le palpebre per proteggerli dalla disidratazione. Se ci si trova in un ambiente particolarmente vicino al flusso dell’aria condizionata, il film lacrimale può evaporare prima di avere il tempo di rinnovarsi. Questo può causare i sintomi tipici dell’occhio secco.

Quando l’aria condizionata provoca dolore all’occhio, in modo da seccarlo e renderci la vista stanca, ecco diversi rimedi per contrastare gli effetti dell’aria condizionata sugli occhi:

Bere acqua a sufficienza durante la giornata.

Mantenere una temperatura costante nella stanza ed evitare di accendere e spegnere l’aria condizionata.

Evitare di sedersi direttamente sotto il flusso d’aria dell’impianto di climatizzazione.

Se a casa disponi di un impianto di condizionamento, assicurati che venga sottoposto a una buona manutenzione, in modo che i batteri non si sviluppino e non si diffondano nell’aria.

A lungo termine, adottare una dieta ricca di pesce, frutta e verdura, può permettere di mantenere gli occhi in buona salute.

Ecco altri consigli per l’aria condizionata:

Pulisci i filtri del condizionatore. Non solo quello di casa, ma anche in automobile, a lavoro e in tutti gli ambienti più frequentati. Migliorerà la qualità dell’aria;

Usa l’aria con moderazione: come per tutte le cose, gli eccessi non sono mai la soluzione: non impostare temperature troppo drastiche ed evita di stare molto vicino alle correnti d’aria. Non è necessario privarsi del condizionatore, basta farne un uso consapevole;

Inumidisci la superficie oculare: usa le lacrime artificiali, sbatti le palpebre più frequentemente (soprattutto quando guardi gli schermi) e mantieni la temperatura dell’ambiente costante (né troppo calda né troppo fredda, evitando sbalzi).