Come proteggere i capelli in estate: consigli e rimedi

Il sole, il cloro, il caldo e la salsedine possono danneggiare i capelli. Proteggere i capelli e il cuoio capelluto in estate, dunque, è fondamentale per limitare o prevenire gravi conseguenze. Vediamo insieme i dettagli.

Come proteggere i capelli in estate

La salsedine, il cloro della piscina, il sole e il caldo, durante l’estate, aggrediscono i capelli e il cuoio capelluto, seccandoli e danneggiandoli. Se durante tutto il corso dell’anno ci siamo presi poca cura dei nostri capelli o, comunque, i capelli sono per loro natura eccessivamente fragili, l’estate non può che peggiorare la situazione.

Fortunatamente, rispetto al passato, al giorno d’oggi, vi è una maggiore consapevolezza nei confronti della cura personale e dell’aspetto fisico, per cui, possiamo contare su una serie di prodotti grazie ai quali proteggere e curare i capelli, al fine anche di limitare le conseguenze.

Come proteggere i capelli in estate: consigli

L’utilizzo di prodotti sbagliati e l’incapacità personale di gestire i propri capelli, non solo durante l’estate, ma anche in ogni altra stagione dell’anno, sono i veri responsabili dei capelli sfibrati, spenti, secchi e opachi. E’ ovvio che se i nostri capelli sono poco curati, la stagione estiva non può che aggravare la situazione, dato che, proprio durante questa stagione, i danni ai capelli e al cuoio capelluto, per loro natura, sono inevitabili.

Modificare il proprio approccio nel prendersi cura dei capelli, sicuramente, può fare la differenza. A volte, il modo in cui i capelli vengono lavati o asciugati possono creare un danno. Se, in aggiunta, si applicano anche i prodotti sbagliati, allora, il gioco è fatto. Ed ecco come, durante l’estate, i capelli hanno un aspetto persino più terribile.

Come proteggere i capelli in estate: rimedi migliori

Nei paragrafi che seguono, abbiamo selezionato, su Amazon, alcuni tra i più importanti prodotti dopo-sole per capelli, alla migliore offerta, specificatamente progettati e sviluppati con lo scopo di proteggere i capelli e il cuoio capelluto da tutti quegli aspetti tipici della stagione estiva, che possono danneggiarli.

Shampoo sole protettivo Kérastase

Lo shampoo dovrebbe essere applicato preferibilmente prima di esporre i capelli al sole, all’acqua di mare o della piscina e, in generale, si consiglia di usare questo shampoo per tutta la stagione estiva, dato che i danni potenziali a cui sono esposti i capelli e il cuoio capelluto sono diversi. Arricchito con acqua di cocco, vitamina E e filtro UV, lo shampoo serve a detergere i capelli e proteggerli dagli effetti nocivi dei raggi solari, che possono seccare e danneggiare la fibra capillare.

Spray prevenzione e protezione Moroccanoil

Lo spray prevenzione e protezione è un balsamo senza risciacquo, in grado di formare una sorta di scudo che districa e protegge i capelli e il cuoio capelluto dalle aggressioni quotidiane, inclusi l’inquinamento, i danni termici e i raggi UV. Dopo aver lavato i capelli, si consiglia di vaporizzare il prodotto in modo uniforme sui capelli, da metà lunghezza fino alle punte.

Crema solare protettiva Kérastase

Arricchita con acqua di cocco, vitamina E e filtro UV, si consiglia di applicare la crema sui capelli, asciutti e tamponati, subito prima dell’esposizione al sole e di riapplicare anche durante e subito dopo, avendo cura di districare bene il prodotto sui capelli, con particolare riferimento alle punte e alle lunghezze. La crema solare è un prodotto leave-in, che non richiede risciacquo.