Tutto sul massaggio ai capelli, facciamo chiarezza: lo sapete che massaggiare il cuoio capelluto ha molti benefici? Ecco perché dovremmo iniziare a farlo.

Perché dovremmo massaggiare il cuoio capelluto?

Per capelli sani, forti, lucenti uno dei rimedi di bellezza più semplici e naturali ma efficaci è il massaggio al cuoio capelluto. Ma perché dovremmo iniziare a massaggiarlo? Ci sono tanti benefici in ballo. In primis questa pratica contribuisce a contrastare il diradamento e la perdita dei capelli, per una chioma più morbida e folta.

Un altro beneficio del massaggio al cuoio capelluto è che questo aiuta a ridurre l’ansia e migliora la salute generale dei capelli. Massaggiare il cuoio capelluto infatti, rende la chioma più bella sia all’apparenza che effettivamente al suo interno. Dalla scelta dello shampoo al balsamo, al phone e strumenti per capelli: il massaggio è sottovalutato ma in realtà apporta tanti benefici.

Anche questo fa parte delle “buone pratiche per capelli in salute” anche se il più delle volte questo aspetto non viene quasi menzionato.

Dunque i benefici e vantaggi di un buon massaggio al cuoio capelluto sono tanti e diversi. Secondo alcuni recenti studi condotti da due medici californiani, è emerso che massaggiare il cuoio capelluto aumenta il livello di penetrazione nella parte follicolare della lozione che si va ad applicare. Infatti, grazie allo sfregamento, si modifica lo strato di barriera cutanea, migliorando il passaggio delle molecole e di conseguenza il tasso di permeazione della sostanza all’interno della pelle.

Un massaggio efficace e “sano” deve essere svolto da personale qualificato attraverso l’ausilio di tecniche di movimento specifiche. Per questa ragione è vivamente sconsigliato improvvisarsi massaggiatori, prima di tutto perché esiste personale qualificato, e soprattutto perché un massaggio fatto male non solo non porterà benefici alla persona che ne ha bisogno, ma rischierà addirittura di essere controproducente.

Perché massaggiare il cuoio capelluto? Benefici

Sottovalutato per troppo tempo, impazza sui social il massaggio al cuoio capelluto. Questa pratica ha un immediato effetto distensivo e anti stress, ma non solo. Regalarsi dei massaggi professionali al cuoio capelluto equivale a risvegliare il microcircolo in un’area cutanea di grande importanza, eppure troppo spesso trascurata. Infatti mantenere sano il cuoio capelluto diventa il gesto fondamentale per assicurarsi una chioma da favola, forte e morbida.

Il primo beneficio positivo innescato dal massaggiare il cuoio capelluto è il risveglio della circolazione sanguigna, a tutto vantaggio della crescita dei capelli. Per questo il massaggio al cuoio capelluto può essere integrato una volta a settimana con un prodotto esfoliante e purificante specifico per quest’area.

Con l’utilizzo di speciali detergenti e oli per capelli il cuoio capelluto viene massaggiato delicatamente e la pressione delle dita sulla cute fanno affluire una maggiore quantità di sostanze nutritive e ossigeno alla radice del capello.

In generale, massaggiare il cuoio capelluto è una buona abitudine per rallentare il processo di diradamento capelli e stempiatura e per rinforzare i capelli contrastando l’effetto di tutte le possibili alterazioni del cuoio capelluto. Infine, oltre a rinforzare i capelli, i massaggi hanno un effetto rilassante su tutto il corpo e permettono di allentare la tensione nervosa.