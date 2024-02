Helena Christensen, ex supermodella danese, è tra le top model più note e amate degli anni ’90. 55 anni ma con un fisico da trent’enne, Helena rivela la sua skincare routine per una pelle luminosa e anti-age.

La skincare per un effetto naturale di Helena Christensen

Helena Christensen, nota per essere stata una delle supermodelle più celebri e richieste degli anni Novanta, musa di marchi quali Versace, Fendi, Dolce&Gabbana, Givenchy, è anche stata un angelo di Victoria’s Secret. La supermodella danese, di origine peruviana, non ha perso il suo fascino e bellezza che di lei ne hanno fatto un’icona: ecco cosa sappiamo della skincare routine.

Helena dice: “Mi piace davvero prendermi cura della mia pelle”, con una routine di bellezza semplice e che enfatizza l’effetto naturale della sua pelle con pochi passaggi che la rendono pulita, liscia e luminosa. Il regime quotidiano di Christensen comprende la pulizia, la tonificazione e l’applicazione di olio per il viso, siero e crema idratante, sia di giorno che di notte. Naturalmente, il suo regime diurno è completato dalla protezione solare, anche se prima non aveva questa buona abitudine, poi ha capito l’importanza.

La top model danese è anche un grande fan sia del massaggio facciale che degli strumenti di bellezza, noti per la cura della pelle. Quando applica i suoi prodotti, Helena spesso si massaggia il viso con le dita o opta per strumenti di bellezza come rulli facciali e gua sha per favorire la circolazione, stimolare il fluido linfatico per la disintossicazione e migliorare l’aspetto scolpito della muscolatura facciale. Di tanto in tanto utilizza anche una maschera LED.

Oltre alla cura della pelle fatta in casa, la celebre modella si prende cura della sua pelle facendosi fare trattamenti da esperti. Quando è a New York, adora i trattamenti per il viso della famosa estetista Joanna Vargas, i cui saloni sono noti per trattamenti come il Triple Crown Facial e il lettino LED Revitalight per tutto il corpo, per una “pelle super luminosa”.

Di notte, invece, Helena Christensen utilizza una speciale maschera per il sonno con due funzioni principali: disintossicazione e riparazione. “Dormo anche su cuscini di seta, poiché spesso dormo su un fianco. Mantengono il viso liscio e sono davvero morbidi”, afferma Christensen.

I principi attivi per la pelle in primo piano includono ingredienti come vitamina C, retinolo, tè e alghe, insieme all’inclusione dell’ingrediente rigenerante Teprenone, che combatte gli effetti dell’invecchiamento.

Helena Christensen e la skincare routine

Helena Christensen ex top model danese e fotografa di origine peruviana, 55 anni, racconta dei suoi segreti di bellezza e di quanto ci tenga a curare la sua pelle dall’effetto naturale e luminoso. Prima cosa, quando si sveglia, Helena si spruzza sul viso dell’acqua fredda, poi acqua calda, e infine passa ai prodotti. “Massaggio anche la pelle per risvegliarla e stimolare il flusso sanguigno” dice.

I benefici sono tanti: andare in acqua fredda aiuta il ​​drenaggio linfatico e il flusso sanguigno, oltre ad attivare il corpo e il cervello. “Sono sempre stata molto interessata agli oli e ai sieri”. La sua pelle ha bisogno di molta idratazione quindi stende sul viso molti oli e sieri per idratarla. Per una pelle luminosa non si ferma alla routine mattutina e serale.

Durante la giornata, la top model Helena porta con sé bottiglie di olio viso che stende di tanto in tanto. Infine dice “non uso mai correttori pesanti, fondotinta o cipria. Ho sempre pensato di lasciare respirare la pelle”.