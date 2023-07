Madonna, artista internazionale sin dai primi anni ottanta, è una delle più amate al mondo. All’età di 64 anni, anche dopo il ricovero, ha una pelle al top. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Madonna: tutti i segreti della cantante per una pelle sempre al top

L’artista di fama mondiale Madonna, 64 anni, regina del pop ha subito un importante arresto di battuta a causa di un virus che l’ha colpita. Da pochi giorni è guarita e i paparazzi l’hanno immortalata nella sua prima passeggiata post ricovero. Ma come si tiene così in forma, anche dopo i Sessanta?

È risaputo che la Material Girl si è reinventata più volte. Ma c’è una cosa che è sempre rimasta costante; la sua morbida carnagione luminosa e sempre al top.

Madonna ha sempre amato prendersi cura della propria pelle. L’artista ha capito l’importanza della cura della pelle anche quando era al verde all’inizio della sua carriera. E oggi ha accesso agli ingredienti più lussuosi del mondo che l’hanno aiutata a mantenere la radiosità della sua pelle anche ai suoi sessant’anni.

Madonna non evita mai di condividere i suoi segreti sulla pelle sui social dove ha milioni di fan. Ha persino creato la linea per la cura della pelle Madonna MDNA. Senza dubbio Madonna ha una pelle da invidiare. Ecco cosa sappiamo della routine di cura della pelle della Regina del pop e i consigli regalati dell’artista per una pelle perfetta.

Non spremere i brufoli

I brufoli sono comuni a tutti/e e Madonna non fa eccezione ma consiglia sempre: non spremerti mai i brufoli. Questo è ciò che Madonna dice anche ai suoi figli. Spremere i brufoli potrebbe essere allettante, ma porta alla cicatrizzazione della pelle.

La pelle secca può causare l’acne

Quando la pelle è secca, viene attivata per secernere più olio e può portare a una terribile acne. In tal caso, Madonna suggerisce che seccare la pelle non è una buona idea.

Dice che l’uso di prodotti che seccano la pelle non è un passo preventivo ma una delle cause dell’acne. Una volta che la tua pelle si disidrata, diventa più incline e diventa prontamente sede dei fastidiosi brufoli.

Evita il sole

Se vuoi una pelle sana e ti preoccupi della sua longevità, allora evita il sole o almeno cerca di evitare la luce solare diretta. Madonna suggerisce che stare lontano dal sole è molto utile quando si tratta di preservare la pelle a lungo termine.

Fondamentale l’uso di crema solare e un cappello come protezione contro il sole cocente.

L’acqua fredda può migliorare la circolazione

Questo non è un consiglio nuovo, e Madonna lo mette in pratica da sempre. Le piace lavarsi la faccia con acqua fredda ogni mattina dopo essersi alzata. Questo è un ottimo modo per risvegliare la pelle. Migliora anche la circolazione sanguigna del viso, restringe i pori e fornisce una sensazione di freschezza istantanea.

Idrata la pelle

Questo è un altro consiglio per la cura della pelle che Madonna segue religiosamente. Mantiene la pelle idratata sia internamente che esternamente. Adora usare il siero di MDNA sia sul viso che sul corpo.

È anche una sostenitrice del consumo di molta acqua durante il giorno. E quando dice acqua, intende acqua. “Il succo non è acqua. L’acqua è acqua”, dice Madonna.

La beauty routine di Madonna: i segreti della star

La star della musica internazionale Madonna ha svelato ai suoi fan i segreti di bellezza per una pelle perfetta, come la sua. Nella sua beauty routine non possono mancare questi passaggi, oltre a quelli già svelati prima. L’artista non dimentica mai i massaggi al viso anche fai da te.

Madonna è anche una grande fan dei trattamenti per il viso. Si è sottoposta a regolari trattamenti per il viso anche prima che la sua carriera decollasse. Ora, ha alcuni preferiti tra cui trattamenti viso Oxygen e luce LED. Passa anche attraverso la dermoabrasione e l’infusione cutanea di sieri.

Il trattamento più pazzo che ha fatto è quello anti età che utilizza una forchetta con due punte lunghe con microcorrenti. Serve ad aumentare la produzione di collagene e porta al rassodamento della pelle.

Ultimo consiglio di Madonna per la pelle? Non fumare. Questo è un altro consiglio per la cura della pelle di Madonna che dà anche ai suoi figli. Se vuoi una pelle perfetta, allora smetti di fumare. Gli effetti nocivi del fumo sulla pelle sono piuttosto noti.