I giochi da tavolo sono uno dei passatempi più popolari tra giovani e adulti. Ma sapevate che giocare a questi giochi fa bene alla salute? Ecco i benefici e perché giocarci.

Perché i giochi da tavolo fanno bene alla salute?

L’atto di giocare a giochi da tavolo è una pratica millenaria che da sempre soddisfa la nostra curiosità e il desiderio di scoprire, oltre a favorire il bisogno di relazionarci con gli altri e di sviluppare abilità cognitive e sociali. Ma lo sapete che i giochi da tavolo hanno dei benefici proprio per il cervello? Ecco perché è bene giocare a giochi da tavolo per la nostra salute.

Sappiamo bene quanto oggi la generazione Z sia dedita invece ai videogame e ai giochi online piuttosto che quelli da tavolo, ma per questo ricordiamo quanto siano importanti i cari e “vecchi” giochi che si trovano in forma anche moderna. Ecco i principali benefici del gioco da tavolo per la salute.

Memoria e capacità cognitive

I giochi da tavolo hanno un effetto di allenamento sul cervello: secondo alcuni studi, infatti, aiutano a sviluppare le capacità cognitive essenziali, come la capacità di problem solving e di decision making. Sono soprattutto l’ippocampo e la corteccia prefrontale ad essere stimolati durante un gioco da tavolo. Queste aree del cervello sono responsabili dei ragionamenti più complessi, che permettono di creare la “strategia” durante la partita.

E’ stimolata un’altra importante abilità cognitiva: la memoria. Infatti, proprio alla pari di un allenamento di un muscolo, il gioco da tavolo stimola e allena fortemente l’ippocampo, ossia la parte del cervello del lobo temporale che si occupa dell’immagazinamento dei ricordi.

Riduce lo stress

È una delle più grandi differenze fra gioco da tavolo e videogame. Il gioco da tavolo è in grado di rilassare, di alleviare lo stress con una sola partita di un gioco da tavolo. La maggior parte dei videogame invece creano una competizione fra chi gioca e gli avversari, che sfocia spesso in stress e malumore.

Controllo dell’impulsività

I giochi da tavolo sono in grado di esercitarsi a non rispondere agli stimoli non target. Per tutti coloro he hanno problemi a gestire l’impulsività un gioco da tavolo spinge a riflettere sulle proprie azioni, costringendo a mantenere un autocontrollo sulle azioni eseguite.

Riduzione della pressione sanguigna

Giocare a una partita in compagnia ad un gioco da tavolo ha come effetto “collaterale” l’abbassamento della pressione sanguigna arteriosa. Infatti il rilascio di endorfine aiutano non solo a rilassare la mente, ma anche a mantenere la pressione sanguigna a livelli nella norma.

Rallenta l’invecchiamento

La flessibilità cognitiva, l’attenzione, la memoria di lavoro e il ragionamento astratto tendono a diminuire con l’età. Uno studio ha scoperto che il gioco da tavolo in età avanzata non ha portato solo a miglioramenti cognitivi, ma anche a migliore autostima e migliore qualità della vita percepita dai partecipanti più anziani.

I giochi da tavolo fanno bene: ecco perché

Nonostante siano sempre più in voga i videogame, di giochi da tavolo ce ne sono davvero per tutti i gusti, tant’è che ogni anno in Italia vengono lanciati 800 nuovi titoli. Ma perché piacciono? I giochi da tavolo hanno il “potere” di divertire ed educare, consolidare relazioni, far collaborare i giocatori, sviluppare memoria, capacità cognitiva e di ragionamento e rilassano. Abbiamo visto, infatti, tanti benefici del giocare a giochi da tavolo ed ecco perché sarebbe bene amarli, invece di “scartarli”.

Affinché un gioco sia utile e significativo per allenare queste abilità, però, è necessario che ai partecipanti sia chiesto di compiere scelte. E non solo. Il fattore socialità è fondamentale. Giocare con amici, parenti, famigliari ci fa entrare in relazione con le altre persone in un contesto, quello ludico, dove spesso le barriere che costruiamo attorno a noi cadono, lasciando spazio a un’interazione più serena. Inoltre il gioco da tavolo allena al rispetto delle regole.