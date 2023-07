Cosa attira le zanzare e come cacciarle

La stagione estiva è caratterizzata, non solo dal caldo eccessivo e dalle temperature estreme, ma anche dalla presenza di insetti come le zanzare che possono disturbare e infastidire. Scopriamo cosa le attira, come allontanarle rapidamente e naturalmente e quali metodi migliori usare per evitare morsi e punture.

Cosa attira le zanzare

Capita che alcune persone e soggetti siano i bersagli preferiti da insetti come le zanzare che possono pungere sul braccio o le gambe causando rossori e pruriti fastidiosi. Questi insetti scelgono determinati esseri umani invece di altri perché sono attratte da determinati aspetti e odori per cui arrivano a pungerli.

Questi insetti sono attratti soprattutto dagli acidi carbossilici che ogni soggetto secerne in quantità diverse. In base anche alla quantità di acido lattico che ognuno espelle, questa specie può essere bene o male attratta dirigendosi così verso un soggetto rispetto a un altro. Nel momento in cui si respira o suda, la zanzara è in grado di capire la quantità di acido lattico che ognuno emette.

In questo modo riescono anche a identificare coloro che hanno un sangue di tipo 0, considerato quello maggiormente nutriente e saziante per loro. Più quantità di anidride carbonica si tende a produrre, maggiormente le zanzare saranno invogliate a dirigersi verso quel soggetto. Da questo punto di vista, le donne in gravidanza sono i soggetti preferiti.

Dal momento che hanno una vista molto ridotta e scarsa, tendono a orientarsi a seconda della temperatura. Non è un caso che infatti le zone ad alto tasso di umidità e i luoghi umidi siano i preferiti da questa specie. La citronella e l’eucalipto sono i due odori maggiormente fastidiosi e intollerabili per loro.

Cosa attira le zanzare: consigli

Dal momento che non lasciano tregua e sono pronte a disturbare in ogni momento, oltre a sapere da cosa sono attratte le zanzare, è bene conoscere anche quali piante o erbe aromatiche risultano insopportabili al punto da allontanarsene. Alcune fragranze come gli oli essenziali alla lavanda o al limone oppure la menta e il basilico sono particolarmente efficaci per allontanarle.

Il caffè, il suo aroma e profumo è un rimedio naturale e privo di elementi chimici che permette di tenerle alla larga senza causare problemi o danni. Si consiglia di mettere dei chicchi di caffè oppure un po’ di polvere di questa sostanza nei vasi o nelle zone dove possono annidarsi per evitare la loro presenza in un attimo.

Ci sono poi dei rimedi fai da te come delle zanzariere elettriche o anche da costruire a casa per poi applicarle a porte e finestre impedendo così il loro ingresso in casa. I materiali e occorrente come legno, viti, chiodini, seghetto e forbici sono strumenti che permettono di costruire una zanzariera in modo da tenerla alla larga.

Alcune piante come la citronella, la calendula o la lavanda da posizionare sul balcone o la terrazza aiutano sicuramente a tenere alla larga le zanzare dal momento che hanno un odore particolarmente intenso che questi insetti non amano. oltre alle piante aromatiche come rosmarino e basilico, detestano il fumo.

Cosa attira le zanzare: repellente a ultrasuoni

