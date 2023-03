Una delle tante abitudini che abbiamo è quella di controllare il nostro peso. Di certo tutti possediamo una bilancia in casa, ma come pesarsi nel modo giusto? Scopriamo in questo articolo alcuni consigli utili per pesarsi correttamente.

Come pesarsi nel modo giusto: consigli utili

La bilancia è un oggetto sempre presente nelle nostre case, in quanto è il giusto oggetto che permette di vedere il nostro peso attuale. Tuttavia è inutile averla a portata di mano se non si sa come pesarsi nel modo giusto. Scopriamo alcuni consigli utili per pesarsi nel modo giusto.

Il peso è un fattore che va tenuto sotto controllo da tutti. Chi ha dei chili in più deve controllarlo un po’ più spesso, ma anche per chi non necessita di perderli un controllo ogni tanto non è una cattiva idea.

Solitamente ci si pesa una volta a settimana, anche una volta ogni quindici giorni se non si ha un particolare bisogno. Ma non basta la bilancia per leggere il numero su di essa riportato per capire il proprio peso, bensì esistono una serie di indicazioni da seguire.

Calcolo dell’IMC

Prima di pesarsi è necessario calcolare indice di massa corporea. Ciò vuol dire che andremo a vedere quanto dovremo pesare in relazione alla nostra altezza. In questo modo scopriremo quale dovrebbe essere il nostro peso ideale e capiremo di conseguenza come comportarci per raggiungerlo.

Scelta della bilancia

Non tutte le bilance sono uguali: esistono quelle che indicano solo il peso, ma ce ne sono altre che riportano anche la frequenza cardiaca e l’indice di grasso corporeo. Ovviamente non c’è una bilancia giusta o sbagliata: si deve scegliere in base alle proprie esigenze. Se si vuole intraprendere un serio percorso dimagrante meglio optare per una più completa, altrimenti va benissimo anche quella con le funzioni base.

Una sola bilancia

Una volta scelta la bilancia ideale bisogna pesarsi solo su di essa: dunque mai utilizzare due bilance differenti. Questo perché ogni bilancia è collaudata in un determinato modo, di conseguenza il risultato potrebbe essere diverso e potremmo andare in confusione.

Piano d’appoggio

Il piano d’appoggio è quel dettaglio che spesso viene sottovalutato, ma che è indispensabile quanto la scelta della bilancia. Quest’ultima deve essere posizionata su una superficie piana ed antiscivolo. Altra cosa importante: una volta trovata la posizione corretta essa si deve mai modificare.

Non mangiare in precedenza

Per capire il proprio peso, meglio salire sulla bilancia quando ancora non abbiamo mangiato nulla. Dunque la giusta indicazione è quella di pesarsi appena svegli, magari anche prima di bere il primo bicchiere d’acqua. La ragione è semplice: il cibo appena ingerito potrebbe compromettere il peso.