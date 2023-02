Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, il cantante che dopo Sanremo 2022 ha collezionato un successo dopo l’altro, si è raccontato recentemente in una lunga intervista al Corriere. Scopriamo cosa ha rivelato anche il suo peso e come è riuscito a dimagrire.

La dieta di Tananai: come ha perso peso il cantante

Tananai, cantante molto amato in Italia, è un nome d’arte. In realtà all’anagrafe si chiama Alberto Cotta Ramusino, Tananai è un omaggio a nonno Pino, morto quando l’artista aveva solo 7 anni.

Classe 1995, il cantante milanese, della provincia, ama la musica da sempre, tanto da occuparsene assiduamente fin da bambino. Infatti era solo il 2004 quando il giovane Tananai ha pubblicato un remix amatoriale di Swimming Pools (Drank) di Kendrick Lamar e subito dopo nel 2015 ha fatto uscire A Diamond, la sua prima produzione originale.

L’artista ha descritto la sua adolescenza come tutto sommato tranquilla: “È stata una vita di periferia tranquilla, senza problemi. Al massimo qualche battuta tipo “ciccione”. In pochi sanno, infatti, che Tananai da piccolo ha sofferto di obesità. Alle scuole medie è arrivato a pesare anche 82 chili: “In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82… Ho anche saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere”, ha raccontato.

Era bloccato sulla sedia a rotelle per un problema al ginocchio e non voleva farsi vedere da nessuno. Quello fu l’anno in cui le cose cambiarono e si mise a dieta per perdere peso finché non è diventato come lo vediamo oggi, in perfetta forma e un bellissimo giovane uomo.

La trasformazione di Tananai

In uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram lo si vede mentre cucina un enorme piatto di Pasta, perché così s’intitola la sua canzone, diventata una hit super amata la scorsa estate.

Non è un caso se, proprio la pasta, è uno dei suoi cibi preferiti di cui l’artista non potrebbe fare a meno. Oggi lo vediamo sui social come un bel ragazzo, alto e con fascino. Ma, come anticipato, prima del successo era totalmente diverso. Dopo il periodo di obesità, l’artista ha iniziato a mangiare meglio con una dieta specifica e poi in terza media è cresciuto grazie agli ormoni. Oggi è amatissimo da migliaia di fan e ragazzine che apprezzano anche la sua bellezza.