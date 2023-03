La beauty routine di Filippa Lagerback: i segreti della conduttrice

Sul suo blog e sui suoi canali social l’ex modella e conduttrice tv Filippa Lagerback si racconta generosamente. Tra gli argomenti trattati, da quelli più seri ai più leggeri, Filippa racconta i suoi segreti di bellezza. Scopriamo la beauty routine di Filippa Lagerback.

Filippa Lagerback

Filippa Lagerback, passato da modella, è da sempre sostenitrice di uno stile di vita green e moderato, come prevede la filosofia lagom della sua Svezia natale.

La conduttrice, impegnata anche questa stagione alla co-conduzione di “Che tempo che fa”, vanta capelli e pelle molto luminosi e sani, oltre che un fisico longilineo che rivela il suo passato trascorso in passerella.

Qual’è il suo segreto di bellezza? Come ha confessato lei stessa, Filippa dice no alla dieta quando sente alcuni kg in più, ma: “Elimino schifezze gommose, patatine, non salto i pasti, mangio sano e variegato, un po’ di tutto, sospendo gli aperitivi per un pochino, bevo più acqua e faccio più movimento. Ma soprattutto NO panic: sopra gli anta è meglio un kg di troppo che uno in meno”, ha raccontato la Lagerback. E della sua beauty routine?

Filippa ha raccontato che per la beauty routine quotidiana, predilige creme e sieri idratanti di origine naturale come quelli del marchio Phyto. Ma il vero beauty tips da copiare è il peeling chimico. L’ex modella utilizza tre volte a settimana il Replenishing Oil exfoliator di La Mer.

Esfoliare regolarmente la pelle la mantiene levigata e morbida, permettendo ai prodotti di penetrare meglio. Uno step da inserire subito nella nostra beauty routine, soprattutto superati i 30 anni.

Filippa Lagerback, segreti di bellezza

Avendo un passato da modella, Filippa Lagerback, mamma di Stella Bossari, è sempre stata attenta all’alimentazione senza però mai privarsi dei piaceri della tavola, fast food esclusi.

Il suo segreto parte dall’idratazione. Bere tanta acqua e mangiare prodotti sani, in particolare tanta frutta e verdura, sono i suoi consigli per una pelle sana e luminosa.

Non manca, però, la passione per l’attività fisica. In diverse interviste infatti la Lagerback ha raccontato del suo amore per la corsa fin da quando era ragazzina. Passione che le permette non solo di tenersi in forma, ma anche di liberare la mente da pensieri negativi e ansie.

Come anticipato tante volte, infatti, a una sana e corretta alimentazione va sempre associata una costante attività fisica. Filippa è il risultato di questa combinazione perfetta per restare in forma.

L’ex modella, ha rivelato: “Io sono una persona che si sente molto, nel senso che mi sono sempre presa molta cura del mio corpo, ma soprattutto della mia anima.

E’ un modo di volersi bene tipicamente svedese, e consiste nella cura naturale e interiore di sé, al di là della necessità lavorativa di apparire sempre in perfetta forma. In questo modo si può coltivare l’amore e la cura di sé senza arrivare al fanatismo”, ha raccontato Filippa Lagerback.

E, ha aggiunto: “Sono una vera cultrice di fitness e massaggi e un’assidua frequentatrice di palestre e piscine, compatibilmente con i miei impegni di lavoro e di famiglia”.