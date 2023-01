Dieta detox dopo Natale: cosa mangiare ed evitare

Seguire una dieta detox dopo Natale è fondamentale per depurare l’organismo e stimolare la corretta funzione metabolica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel modo corretto, cosa mangiare e quali cibi evitare.

Dieta detox dopo Natale

Seguire una dieta detox dopo Natale è fondamentale per eliminare il proprio organismo da tutte quelle sostanze tossiche e dannose che, un alimentazione non proprio sana, ha accumulato al suo interno. Queste sostanze pericolose, infatti, a lungo andare, sono responsabili di un aumento di peso che diventa difficile da perdere, un metabolismo lento, che di certo non contribuisce ad una perdita di peso rapida ed effettiva, e ad una serie di patologie, che sono legate all’aumento di peso e all’obesità.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma nel tempo e come eliminare il peso in eccesso, a seguito delle abbuffate natalizie, per recuperare quella perfetta forma fisica che non vorremmo mai perdere.

Dieta detox dopo Natale: consigli

La dieta detox dopo Natale non impone regolare assolute, da rispettare ad ogni costo, al contrario, si propone di rieducare una persona ad un’alimentazione sana, affinché disintossicare l’organismo, da un lato, e aiutarla a restare in forma, nel tempo, dall’altra.

Il modo migliore di depurare l’organismo, secondo la dieta detox dopo Natale, è quello di aumentare il consumo regolare di frutta e verdura, che sono i due alimenti per eccellenza della dieta, gli unici in grado di favorire la perdita dei liquidi in eccesso e gli unici in grado di mantenere adeguati i livelli di idratazione dell’organismo. Tuttavia, è preferibile che la frutta sia consumata per intero e non frullata e la verdura è preferibile che sia consumata cotta al vapore o lessa.

Oltre ad essere ricche di nutrienti, la frutta e la verdura sono anche ricche di fibre, essenziali per appagare la fame e far sentire una persona più sazia e più a lungo.

Limitare il consumo dei carboidrati semplici e quello della carne rossa. Aumentare il consumo dei carboidrati complessi e moderare quello di carne bianca e pesce. In generale, è preferibile consumare maggiori proteine rispetto a quanto se ne consumino normalmente.

Assolutamente no al cosiddetto cibo spazzatura. Allenarsi regolarmente e bere almeno due litri di acqua al giorno.

Dieta detox dopo Natale: integratore

