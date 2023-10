Pesciolini d’argento in casa: consigli e rimedi naturali

La presenza dei pesciolini d’argento in casa è rara se la casa è sempre pulita, ordinata e deumidificata. Questo, però, a volte non è sufficiente e i pesciolini d’argento potrebbero diventare per voi un problema vero e proprio, soprattutto se presenti in grande numero. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché i pesciolini d’argento possono entrare in casa nostra e come allontanarli naturalmente.

Pesciolini d’argento in casa

Come la maggior parte degli insetti, i pesciolini d’argento amano agire al buio, di conseguenza, scorgere, in casa propria, una loro eventuale presenza non è semplice come si potrebbe immaginare. Solitamente, questi insetti, talmente piccoli da essere, persino, invisibili, a volte, non arrivano in casa nostra con una colonia, però, se la nostra casa non è pulita bene o non è ordinata, la presenza, in essa, di una larga quantità di pesciolini d’argento non dovrebbe essere, per noi, una sorpresa.

La nostra casa, per i pesciolini d’argento, così come per quasi tutti gli altri insetti, è un posto sicuro, un rifugio in cui trovare sempre cibo e acqua, di conseguenza, insieme allo sporco e al disordine, dove questi insetti proliferano, questa è la ragione principale per cui i pesciolini d’argento potrebbero invaderla. In particolare, questi parassiti sarebbero ghiotti dei polisaccaridi, sostanze zuccherine presenti nella colla dei libri, il tessuto o le fibre dei tappeti e molto altro ancora. Solitamente, è in questi posti che si raccolgono i pesciolini d’argento, ma non è insolito trovarli anche all’interno di una dispensa, nel nostro cibo.

Pesciolini d’argento in casa: consigli

Quando si parla di insetti o parassiti, è naturale domandarsi come questi facciano ad entrare in casa nostra, passando quasi inosservati. In effetti, è vero che, spesso e volentieri, ci si accorga della presenza di insetti in casa o all’improvviso, magari accendendo la luce in una stanza e vedere qualcosa, per terra, che fugge via alla ricerca di un nascondiglio, oppure, in caso di danni. E, se i pesciolini d’argento non sono in grado di distruggere la nostra casa, possono comunque danneggiare i nostri oggetti personali.

Il modo migliore per allontanare i pesciolini d’argento in casa nostra è quello di scongiurare un loro ingresso. Come? Semplicemente, pulendo accuratamente la nostra casa, passando regolarmente anche l’aspirapolvere, chiudendo bene le scatole o le buste degli alimenti, sigillando le crepe o le fessure sulle fondamenta, le porte o le finestre ed, infine, procurandovi un deumidificatore al fine di eliminare tutto l’umido presente in casa, visto che anche questo è, per i pesciolini d’argento, motivo d’attrazione.

Pesciolini d’argento in casa: miglior rimedio

