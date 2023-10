Aumento di peso in menopausa: consigli e rimedi

L’aumento di peso in menopausa è comune, ma non tutte le donne lo sperimentano. Questo, poi, è influenzato anche da altri fattori, come lo stile di vita e la predisposizione genetica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mantenere attivo il metabolismo durante la menopausa.

Aumento di peso in menopausa

In una donna, l’aumento di peso può dipendere dalla predisposizione genetica e dall’età che avanza. Con la menopausa e, più nello specifico, nel periodo che la precede, l’aumento di peso potrebbe verificarsi ad un ritmo più veloce rispetto al periodo precedente. Questo succede perché i cambiamenti ormonali, che si verificano già a partire dai 40 anni per poi acutizzarsi negli anni successivi, man mano che si va avanti, possono rallentare il metabolismo e una donna diventa incapace di mantenere il suo peso forma con la stessa semplicità con cui riusciva a mantenerlo fino a poco tempo fa.

L’aumento di peso nella donna donna adulta che sta per entrare nella menopausa non è comune, di conseguenza, non tutte le donne lo sperimentano. Questo succede perché, come si diceva anche nel paragrafo precedente, altri fattori possono interferire per modificare la situazione attuale. La predisposizione genetica, da questo punto di vista, gioca un ruolo decisivo, così come pure gioca un ruolo decisivo lo stile di vita.

Aumento di peso in menopausa: consigli

Una donna in menopausa o in perimenopausa non dovrebbe accettare con rassegnazione il peso che avanza. Uno stile di vita più salutare, che includa una buona qualità di riposo notturno, una dieta sana ed un regolare esercizio fisico, infatti, dovrebbero fare la differenza e minimizzare, allo stesso tempo, gli effetti del peso che avanza e di un corpo che cambia.

Monitorare le oscillazioni di peso, dunque, è estremamente importante, non solo in ogni fase della vita, ma anche durante la perimenopausa, che è un periodo molto delicato, durante il quale non si verifica solo l’aumento di peso, ma anche altri problemi di salute. Nel caso specifico del peso, tuttavia, bisogna stare allerte, dato che all’aumento di peso sono associati problemi di salute di non trascurabile importanza.

