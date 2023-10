Cimici dei letti: cause e come allontanarle naturalmente

Le cimici dei letti sono insetti molto comuni che portiamo noi stessi in casa, con i nostri viaggi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come accorgerci della loro presenza in casa e come allontanarle in modo semplice e naturale.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono piccole quanto il seme di una mela, hanno la forma ovale e si nutrono di sangue umano o animale. Comunemente, questi insetti così insidiosi, in grado di attraversare anche la più piccola delle fessure, si trovano in edifici abbandonati, sui treni o gli autobus, gli hotel e, in generale, ovunque, purché si tratti, comunque, di un luogo in cui vi è un via vai di persone.

Difficilmente ci si rende conto di essere circondati da cimici dei letti. Questi parassiti, infatti, sono attivi particolarmente la notte, di conseguenza, si potrebbe immaginare di esserne alle prese se, al mattino, ci si sveglia con dei segni rossi e pruriginosi sul corpo. Tuttavia, anche in questo, non è detto che si capisca subito di essere stati morsi da una cimice dei letti, dato che, il loro morso, solitamente, è scambiato con il morso di qualche altro insetto, decisamente più innocuo (a meno che non sia quello di una zanzara!).

Cimici dei letti: cause

Sebbene, in generale, la presenza degli insetti sia dovuta alla cattiva pulizia che una persona ha della propria casa, nel caso di insetti particolari, come, ad esempio, le scutigere o le cimici dei letti, la pulizia o la sporcizia c’entrano poco. Le cimici dei letti, come si è detto anche nel paragrafo precedente, si trovano nei luoghi affollati, come un hotel o un treno. Non viaggiano da persona a persona, ma si attaccano ai vestiti. E’ sufficiente andare anche in un solo di questi posti e portare, in casa con noi, al nostro ritorno, una cimice dei letti.

Al ritorno di un viaggio, il nostro consiglio è quello di guardare bene tra le cose che abbiamo portato con noi, prestare attenzione, ad esempio, a quando si disfa una valigia. In generale, è bene scrutare accuratamente il proprio letto. Questi insetti, infatti, sono attivi soprattutto la notte e si possono nascondere nella testiera del letto o, persino, le molle di un materasso.

Cimici dei letti: miglior rimedio naturale

Il modo migliore per prevenire la presenza in casa di un’infestazione di cimici dei letti, nonostante questi insetti siano molto lenti a propagarsi, è quello di impedire loro l’accesso. Tuttavia, com’è facile intuire, quest’azione non è semplice. Al giorno d’oggi, si viaggia molto, si è sempre di fretta e, come se non bastasse, le cimici dei letti sono talmente piccoline che è quasi impossibile scorgerle ad occhio nudo! Come fare, allora?

